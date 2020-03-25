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HaberlerFenerbahçe Haberleri Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktı
25.03.2020 - 20:02 |

Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe’de forma giyen futbolcular Vedat Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs test sonuçları negatif çıktı.

Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktı

Fenerbahçe’ye iki oyuncudan iyi haber geldi. Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi ve deneyimli savunmacısı Serdar Aziz'in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğu açıklandı. İki futbolcunun da menajeri olan Haluk Canatar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muriqi ve Aziz’in koronavirüs test sonuçlarının negatif olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüp, daha önce bir futbolcu ve bir sağlık çalışanının koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıklamıştı.

Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktı

Muriqi ve Serdar Aziz’in koronavirüs testleri negatif çıktı

Ali Koç'tan koronavirüs mesajı
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