Mustafa Cengiz: "Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz maç sonu açıklamalarda bulundu

"Biz düşman değiliz"

"Ben genelde maç sonu beyanat vermiyorum biliyorsunuz. Olaylar artık o hale geldi ki artık konuşma yapmam gerektiğini düşündüm. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Kasımpaşa...Bizim kardeşimiz, dayımız, eniştemiz...Sadece renkler bizi ayırt ediyor, biz düşman değiliz. Tüm söylemlerimizde, toplumun deşarjı olması gereken futbolu nefret haline getirmeyelim. İnsanları sokağa dökecek açıklamalardan kaçınalım, savaş yapmıyoruz."

"Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın"

"O başkan gülüyormuş.... Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka bir şey onu ağlatmasın. Hem gülüyorsunuz, hem de her gün TV'lerce çıkıp ağlıyorsun. Geçen yıl sanırım kasım ayıydı, biz Rusya'daydık, 17 kulüp adına sadece 8 takımın olduğu bir bildiri yayınlandı. Bunu imzalayan başrollerden birinin hakemlerden şikayet etmesini anlamıyorum. Hakemler de insandır, hata yapabilir derken, hakemler melek mi oldu?"

"Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum,"

"Ben Kadıköy'e kazanmaya gidiyorum, dostça, eşit, adil... Bizim lehimize de hakem hatası istemiyoruz, bizim karakterimizde bu var. Samimi söylüyorum. Biz orada yenebiliriz, 6-0 yenildik, onu da TV programı yaptılar. Orada Beşiktaş şampiyon olmuş, olabilir."

"Kayyum talebi var. Kayyum'a neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edince Kayyum istersiniz. Ben ilk defa bir kulüpten seçime gitmek için Kayyum atanmasını talebini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Bu talep G.Saray'ı sadece kaosa götürür. Bundan utanıyorum."

"Son düdük çalınmadan mücadele bitmez, Galatasaray bu mücadelenin merkezindedir. Hak edenin kazanmasını diliyorum, hak edenin Galatasaray olmasını diliyorum."

"Bazı başkanlar, TV'ye çıkmayı çok seviyor. Neredeyse haber bültenlerini sunacaklar. Muhabirler, işiniz elinizden gidebilir dikkatli olun"