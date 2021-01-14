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HaberlerGalatasaray Haberleri Son Dakika: Mustafa Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!
14.01.2021 - 07:10 | | Asist Analiz

Son Dakika: Mustafa Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün yapacağı kritik basın toplantısı öncesi konuşmanın satırbaşlarına belli oldu.

Son Dakika: Mustafa Cengiz’in yapacağı toplantının detayları netleşti!
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in bugün yapacağı toplantı öncesi gündemi sarsan iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialardan en dikkat çekeni ise Fatih Terim ile yolların ayrılacağına dair çıkan söylentiler olmuştu.

Asist Analiz'in özel ulaştığı detaylara göre bu iddiaların ise gerçek dışı olduğu ve Mustafa Cengiz’in Fatih Terim ile aralarında bir sorun olmadığını aktaracağı öğrenildi.

İşte Mustafa Cengiz’in yapacağı konuşmadan önemli noktalar:

-Teknik Direktör Fatih Terim ile yönetim arasında sorun olmadığı ifade edilecek.

-Sarı-kırmızılıların transfer yapmak için limitinin olmadığı belirtilecek.

-Mevcut futbolculara beklenen düzeyde cazip tekliflerin gelmediği söylenecek.

-Mustafa Cengiz yönetiminde getirilen ve yollanan futbolculardan bahsedilerek bir liste çıkarılacak.

-Erken seçimin olacağı açıklanmışken şu anda istifanın bir işe yaramayacağı dile getirilecek.

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