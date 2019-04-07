Mustafa Kaplan: "Takımı bu ligde tutmak istiyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe'nin 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Maçın sonucu için üzgün olduğunu ancak 1 puanın da iyi olduğunu ifade eden MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Üzgünüm. Kazanacağımız bir maçı 1 puan ile almış gibi görünüyoruz. İyi bir maç oynadık, Fenerbahçe de iyi oynadı. Kazanabilirdik, ilk yarı birçok pozisyonumuz var. Maçın son 15 dakikalık bölümünde güzel mücadele oldu. Fenerbahçe'nin iyi ayakları olduğunu biliyoruz. Hasan Ali'nin gollerini göstermiştik futbolcularımıza, iki beklerinin nasıl çıktığını biliyorduk. Bir türlü onu engelleyemedik. Buna rağmen alınan puan iyi diye düşünüyorum" diye konuştu.

"HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ"

Son dakikalarda çıkan kargaşada hakemin kararlarının doğru olduğunu ifade eden Kaplan, "Biz Boyd'u bugün 40 derecelik ateşle oynattık. Boyd'un oynanama durumu vardı. Bugün sen 2 gol atarsın maçı kazanırsın diye konuştum, o da oynadı. Fedakarlık yaptı oynadı, hem de gol attı. Ben pozisyonu net gördüm hakemin verdiği kararlar doğru, Harun'u da atabilirdi diye düşünüyorduk ama VAR'a gitti baktı. Hakemin kararları doğru. Kargaşada iki oyuncumuzu da kaybettik Orgill, Hector'u. İyi bir ekip olduk çalışkan ve düzgün bir oyuncu grubumuz var. Saha içerisinde antrenman durumumuzda iyi. Hector, Orgill yok ama başka arkadaşlarımız var, onları oynatırız. Hakeme teşekkür ederiz, iyi bir maç yönetti" dedi.

"TAKIMI BU LİGDE TUTMAK İSTİYORUZ"

Öncelikli hedeflerinin takımı ligde tutmak olduğunu ifade eden Mustafa Kaplan, "İyi bir Altay vardı sahada, yaptığı kurtartışlarla. Ülke futbolu ve Ankaragücü için önemli bir kaleci diye düşünüyorum. Ersun hoca buraya kazanmaya gelmiş, onların kadrosuna baktığımızda kazanmak için oynadılar. Fenerbahçe 4 transfer yaptı biz 12, onların da 32 puanı var bizim de 32 puanımız var. Biz doğruları yaptık. Takımı bu ligde tutmak istiyoruz. Çok sıkıntılar atlatmış bir camia, hedefimiz ligde kalıp önümüzdeki mücadelelere bakmak. Önce bu sezonu kurtaralım" şeklinde konuştu.