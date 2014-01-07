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07.01.2014 - 13:06 | | İSTANBUL (AA)

Mutumba sağlık kontrolünden geçti

Çaykur Rizespor'un yeni transferi Mutumba, sağlık kontrolünden geçti.

Mutumba sağlık kontrolünden geçti
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un İsveç'in AIK Stockholm takımından transfer ettiği Ugandalı futbolcu Martin Kayongo Mutumba, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçti.

Acıbadem Fulya Hastanesi Sporcu Sağlığı Merkezi'ndeki kontrollerde kan tetkiklerinin ardından iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene olan Mutumba, akciğer ve efor testlerinden geçirildi. Çaykur Rizespor'un 2,5 yıllığına anlaştığı 28 yaşındaki futbolcu, Uganda Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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