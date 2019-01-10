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10.01.2019 - 17:40 | | DHA

Mykola Morozyuk Çaykur Rizespor'da!

Süper Lig'in ilk yarısını sonuncu olarak bitiren Çaykur Rizespor, Dinamo Kiev takımından Mykola Morozyuk kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mykola Morozyuk Çaykur Rizespor'da!
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Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 12 puanla son sırada kapatan Çaykur Rizespor, ligin ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Yeşil mavili ekip bu doğrultuda daha önce Türkiye'de Mersin İdman Yurdu ve Kayserispor forması giyen ve son olarak Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes'de görev yapan Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu geçen sezon Nantes formasıyla 18 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti. Nakoulma'nın önümüzdeki günlerde Rizespor ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Öte yandan Rizespor'un diğer bir transferi ise Dynamo Kiev'den sağ bek Mykola Morozyuk'u oldu. Morozyuk, sezon sonuna kadar kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek.

Transferi Ukrayna ekibi böyle duyurdu:

Mykola Morozyuk Çaykur Rizesporda

Skorer Mutfak | 21 Temmuz 2020
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