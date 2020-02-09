Nadal ve Federer futbolun tahtına göz dikti!

ONUR DİNÇER

Artık kortlara sığmayan, boğa güreşi alanlarından futbol stadyumlarına kadar pek çok farklı noktada sahne alan tenis maçlarında seyirci rekoru Meksika’da henüz 2.5 ay önce kırılmışken, önceki gece rakam yedi bin daha artarak tarihe geçen yeni sayıya ulaşıldı

Bireysel sporlar denilince akla ilk gelen branşlardan bir tanesi olan tenis, her geçen gün yeni ilerlemelere sahne oluyor. Tenisteki bir çok rekor, aktif sporcular tarafından son yıllarda kırılırken, oyunun içerisi gibi, dışarısı da yeni rekorlara sahne oluyor.

Dünya çapında kendisine olan ilginin büyümekte olduğu yapılan araştırmalara yansıyan tenis, maçlarının oynandığı ve kort olarak adlandırılan mekanlara artık sığmamaya başladı. New York’taki Arthur Ashe gibi bir iki istisna dışında 10 bini geçmeyen kapasiteleriyle müsabakalara ev sahipliği yapan bu alanlar, ne var ki bundan böyle bu sporun tek mabetleri olmayacaklar.

Tenise olan yoğun ilgi organizatörleri, maçları bu alanların dışına taşımaya yöneltti. Son yıllarda bir çok tenis maçı, özel organizasyonlar kapsamında, futbol stadyumlarından, boğa güreşi alanlarına bir çok farklı mekanda gerçekleştirildi. Seyirci kapasitesinin yüksekliğiyle dikkat çeken bu mekanlarda, tenis tarihinin seyirci rekorları da birbiri ardına kırılmaya başladı bile.

Güney Afrika’daki Cape Town Stadyumu’nda önceki gece oynanan Rafael Nadal-Roger Federer karşılaşması bu trendin son halkası oldu. Meksika’daki boğa güreşi arenasında oynanan ve kapasite rekorunun kırıldığı Federer-Zverev maçının üzerinden henüz 2.5 ay geçmişken, bu kez İsviçreli tenisçinin Nadal ile Güney Afrika’daki futbol stadyumunda karşılaşması, 52 bin kişiyi tribünlere çekerek yeni rekorun sahibi oldu.

200 bin bilet talebi 3.5 milyon gelir

Roger Federer, altıncısı düzenlenen ‘Afrika için maç’ organizasyonunda Nadal’ı 2-1 mağlup etti. ABD’li iş adamı Bill Gates ve komedyen Trevor Noah gibi isimlerin de yardım için yer aldıkları organizasyonda Roger Federer Vakfı’nın 1 milyon dolarlık bir gelir beklediği ancak bunun beklentileri aşarak 3.5 milyon dolar olduğu belirtildi. 52 bin kişiyle rekor kırılan maç için organizatörler kendilerine 200 bin bilet talebi

geldiğini açıkladı.