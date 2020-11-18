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18.11.2020 - 15:21 | |   İSTANBUL (AA)

Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

Dünya halterinin efsane ismi Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde kabri başında anıldı.

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Edirnekapı Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Federasyonları Daire Başkanı Fatih Uysal, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra milli antrenörler ile Naim Süleymanoğlu'nun ailesi ve sevenleri katıldı.

Fatih Uysal, Tamer Taşpınar ve Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nun birer konuşma yaptığı tören, okunan dualarla sona erdi.

Kariyerinde üst üste 3 olimpiyat şampiyonluğu bulunan "Cep Herkülü" lakaplı Naim Süleymanoğlu, yedişer kez dünya ve Avrupa şampiyonluğu elde etti. Ayrıca 46 dünya rekoruna imza atan efsane halterci, 18 Kasım 2017'de, karaciğer yetmezliği nedeniyle 50 yaşında hayatını kaybetti.

Naim Süleymanoğlu, vefatının üçüncü yıl dönümünde anıldı

  

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