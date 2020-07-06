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06.07.2020 - 01:22 |

Napoli, Roma'yÄ± 2-1 yendi!

Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nin (Serie A) 30. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Napoli, Romaâ€™yÄ± 2-1 yendi.Â

Napoli, Roma'yÄ± 2-1 yendi!
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Ä°talya Birinci Futbol Ligiâ€™nin (Serie A) 30. haftasÄ±nÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Napoli, Romaâ€™yÄ± 2-1 yendi.Â 

Napoliâ€™deki San Paolo StadÄ±â€™nda oynanan mÃ¼sabakanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda ev sahibi takÄ±mÄ±n ataklarÄ± olsa da devreye golsÃ¼z eÅŸitlikle girildi.Â 

Ä°kinci yarÄ±da, ev sahibi ekip 55. dakikada Jose Callejon ile 1-0 Ã¶ne geÃ§ti. Konuk Romaâ€™dan bu gole yanÄ±t gecikmedi ve 60. dakikada Henrikh Mkhitaryan ile skorda dengeyi saÄŸladÄ±: 1-1.Â 

Napoli, 82. dakikada Lorenzo Insigneâ€™nin attÄ±ÄŸÄ± golle maÃ§ta yeniden Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ele geÃ§irdi: 2-1.Â 

KarÅŸÄ±laÅŸmada baÅŸka gol olmayÄ±nca Napoli, Roma' yÄ± 2-1 yenerek Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Bu sonuÃ§la Napoli, puanÄ±nÄ± 48'e yÃ¼kselterek, aynÄ± puanla 5. sÄ±rada bulunan rakibi Romaâ€™yÄ± da puan tablosunda yakaladÄ±.Â 

Son haftalarda istediÄŸi sonuÃ§larÄ± alamayan Roma, Napoli yenilgisiyle son 3 haftada Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ maÄŸlubiyetini aldÄ±.Â 

Roma kadrosunda yer alan milli futbolcu Cengiz Ãœnder, bu maÃ§ta gÃ¶rev almadÄ±.Â 

Bu arada, 13 Ocakâ€™ta Roma-Juventus maÃ§Ä±nda sakatlanan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±nÄ±n genÃ§ oyuncusu Nicolo Zaniolo, 7 aylÄ±k aradan sonra Napoli mÃ¼sabakasÄ±yla yeÅŸil sahalara dÃ¶ndÃ¼. Zaniolo, 66. dakikada Kluivert'Ä±n yerine oyuna dahil oldu.Â 

Inter ÅŸampiyonluk yolunda yara aldÄ±Â 

Serie Aâ€™da zirveye oynayan ekiplerden Inter de konuk ettiÄŸi Bologna karÅŸÄ±sÄ±nda sÃ¼rpriz bir sonuÃ§ aldÄ±.Â 

Inter, 22. dakikada Romelu Lukaku ile Ã¶ne geÃ§mesine karÅŸÄ±n, ikinci yarÄ±nÄ±n son anlarÄ±nda konuk takÄ±mÄ±n gollerine engel olamadÄ±. Bologna, 74. dakikada Musa Juwara, 80. dakikada da Musa Barrow ile bulduÄŸu gollerle, 1-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§Ä± 2-1 kazanmasÄ±nÄ± bildi.Â 

Bu maÄŸlubiyetle haftayÄ± puansÄ±z kapatan Inter, ÅŸampiyonluk mÃ¼cadelesinde bÃ¼yÃ¼k yara aldÄ±. Inter, 64 puanla 3. sÄ±rada kalÄ±rken, lider Juventusâ€™un haftayÄ± 3 puanla kapatmasÄ± neticesinde aralarÄ±ndaki puan farkÄ± da 11'e yÃ¼kseldi. Bologna ise puanÄ±nÄ± 41â€™e Ã§Ä±kartarak 9. sÄ±rada kaldÄ±.

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