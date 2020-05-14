NBA'in internet sitesinde yer alan habere gÃ¶re Miami Heat, Florida eyaletinde yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirlerin gevÅŸetilmesiyle antrenman tesislerini aÃ§an diÄŸer bir takÄ±m oldu.

Ligde ÅŸu ana kadar 30 takÄ±mdan 10'u, tesislerini aÃ§arak oyuncularÄ±n bireysel antrenmanlara baÅŸlamasÄ±na olanak saÄŸladÄ±.

Daha Ã¶nce Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Indiana Pacers, Sacramento Kings, Toronto Raptors ve Utah Jazz antrenman tesislerini aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. Gelecek gÃ¼nlerde Orlando Magic ve Los Angeles Lakers'Ä±n da tesislerini aÃ§masÄ± bekleniyor.

Utah Jazz'Ä±n FransÄ±z pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan NBA karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± 12 Mart'ta sÃ¼resiz askÄ±ya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.