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21.07.2020 - 11:44 | | İHA

NBA'de son yapılan korona virüs testinde vaka yok

NBA'de Orlando'da kampta bulunan 346 basketbolcuya uygulanan korona virüs test sonuçlarının hepsi ilk defa negatif çıktı.

NBA'de son yapılan korona virüs testinde vaka yok
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Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen NBA'de heyecan 31 Temmuz'da başlayacak. Orlando şehrinde Wide World Spor Kompleksi'nde yapılacak maçlar öncesinde basketbolcular düzenli olarak korona virüs testlerine girmeye devam ediyor. NBA'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 346 basketbolcuya uygulanan testlerin sonucunun ilk defa hepsinin negatif çıktığını duyurdu.

NBAde son yapılan korona virüs testinde vaka yok

13 Temmuz'da açıklanan sonuçlarda iki basketbolcunun sonucunu pozitif çıkmıştı.

Takımlar hazırlıklarına NBA'in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando'daki kampta devam ediyor.

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