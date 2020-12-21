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HaberlerVoleybol Haberleri Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu"
21.12.2020 - 20:32 | | DHA

Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu"

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Başantrenör Nedim Özbey, Türkiye'ye getiriliyor. Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.

Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu"
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İspanya'da rahatsızlanan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Nedim Özbey, uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" dedi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Ambulans uçak, İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bulunan Las Palmas'tan hareket etti.

TÜRKİYE'DEN AMBULANS UÇAK YOLLAYAN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Nedim Özbey uçakta yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, "Burada geçirdiğim hastalık süresinde beni bir an yalnız bırakmayan, ilgisi ve bilgilendirmeleriyle benim buradan tekrar vatan topraklarına dönmemi sağlamak için ambulans uçakla dönmemin uygun olması sebebiyle, Türkiye'den ambulans uçak yollayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.  

Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu

Yolculuğu sırasında uçaktaki sağlık personelinin de Özbey ile yakından ilgilendiği görüldü. Sağlık personeli Özbey'e Hiçbir sıkıntı olmadan İstanbul'a gideceğiz" dedi. 

Nedim Özbey, İspanya'nın Las Palmas şehrinde 16 Aralık akşamında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. 65 yaşındaki Nedim Özbey'in sağlık durumunun tarifeli uçağa binmesinin risk barındırması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumunu yakından takip ettiği Nedim Özbey'in Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi talimatını verdi. Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek.

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