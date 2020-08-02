Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Nefesler tutuldu! Call To Victory yine rakip tanımadı...
02.08.2020 - 19:43 |

Nefesler tutuldu! Call To Victory yine rakip tanımadı...

Veliefendi Hipodromu'nda pazar günü Gazi Koşusu öncesi son provalar yapıldı. Sait Akson Koşusu'nda Call To Victory Kısrak Koşusu'nda ise Prior, jokeyleri Ahmet Çelik ile zafere ulaştı.

Nefesler tutuldu! Call To Victory yine rakip tanımadı...
ABONE OL

Gazi Koşusu provaları Veliefendi Hipodromu'nda yapılırken adeta nefesler kesildi... 30 Ağustos'ta yapılacak dev derbi öncesi 3 yaşlı İngiliz safkanları pazar günü önce Sait Akson ve sonra da Kısrak Koşusu'nda pistte mücadele etti.
260 bin lira birincilik ikramiyesi olan ve erkek atların yer aldığı Sait Akson Koşusu'nda Call To Victory, jokeyi Ahmet Çelik ile üst üste 10. kez kazanarak Gazi Koşusu'na favori olarak yerini ayırttı. Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu safkan rakiplerine yine şans tanımadı.

SON GÜLEN YİNE AHMET ÇELİK
Dişi safkanların 800 bin lira birincilik ikramiyesi olan Kısrak Koşusu'ndaki mücadelesinde ise kupa jokeyi Ahmet Çelik ile Ahmet Bakır'ın sahibi olan Prior'a gitti.
Cumartesi günü ise Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Koşusu'nda Halis Karataş ile Powerman birinciliğe ulaşmıştı. Gözler bu yarışların ardından Gazi Koşusu'na çevrildi.

Nefesler tutuldu Call To Victory yine rakip tanımadı...

    Bursaspor taraftarından TFF'ye tepki
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!
      Transfer haberleri | Trabzonspor'dan Jemerson için Monaco'ya teklif!
    2. Formula 1'de Hamilton yarışı patlak lastikle kazandı!
      Formula 1'de Hamilton yarışı patlak lastikle kazandı!
    3. Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı!
      Beşiktaş transfer haberleri | Sandro Wagner futbolu bıraktı!
    4. Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu üst üste ikinci kez podyuma çıktı
      Superbike'ta Toprak Razgatlıoğlu üst üste ikinci kez podyuma çıktı
    5. Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!
      Son dakika transfer haberleri | Max Kruse'ye Almanya'dan 2 talip!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı

    Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta üst üste ikinci kez podyuma çıktı

    Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması

    Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması

    Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!

    Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Sıradaki Haber