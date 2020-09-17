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HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Neftçi Bakü-Galatasaray: 1-3
17.09.2020 - 16:31 |

Neftçi Bakü-Galatasaray: 1-3

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, Neftçi Bakü'yü deplasmanda 3-1 yenerek tur atladı. Sarı-kırmızılı takım 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Hajduk Split'le karşılaşacak.

Neftçi Bakü-Galatasaray: 1-3
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Skorer - UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Azerbaycan'da Neftçi Bakü'yü 3-1 yenerek 3. ön eleme turuna yükseldi. Temsilcimizin bu turdaki rakibi ise Hırvat ekibi Hajduk Split oldu.

Maç boyunca üstün bir futbol ortaya koyan Cim Bom, 19. dakikada Diagne'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

46'da Mbodj'un golüyle skora denge geldi: 1-1. Ancak 2 dakika sonra Luyindama temsilcimizi yeniden üstünlüğe taşıdı: 1-2.

63'te bir kez daha sahne alan Diagne skoru ilan etti: 1-3.

Neftçi Bakü-Galatasaray: 1-3

İLK 11'LER:

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Lawal, Ibara Doniama

Galatasaray: Fatih, Linnes, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Emre, Belhanda, Babel, Ömer, Diagne

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçında Galatasaray, Azerbaycan'ın Neftçi takımı karşısında deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

13. dakikada Taylan Antalyalı'nın ortasında ceza sahasının sağ tarafında Linnes'in kafayla içeri doldurduğu topa kale önünde Diagne kafa vuruşununu yaparken, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

15. dakikada Babel'in ceza sahası dışında, kaleyi cepheden gören noktada kullandığı serbest vuruşta kaleci Mammadov, güçlükle topu üstten kornere çeldi.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Babel'in pasında sağda topla buluşan Linnes'in ortasında, Diagne altıpas önünde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

37. dakikada Lawal'ın pasıyla topla buluşan Ibara Doniama'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kaleninin üstünden az farkla auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle seyricisiz oynanan maçta stadın tribünlerine Türkiye ve Azerbaycan'ın kardeşliğine ilişkin pankartlar asıldı. Maç öncesinde takımlar sahaya çıkarken, saha içerisinde "Bir millet, iki devlet" sözlerinin yer aldığı pankart açıldı.

 

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Neftçi Bakü-Galatasaray: 1-3

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