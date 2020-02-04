Nevzat Dindar: Metin Öztürk başkanlık için hazırlanıyor

Milliyet Gazetesi Galatasaray Muhabiri Nevzat Dindar, sarı kırmızılı takımın gündemini Skorer Tv'den Ezgi Toper'e değerlendirdi. Başkanlık için sürpriz bir ismi canlı yayında açıklayan Dindar, "Somut olarak bu işe kolları sıvayan biri var ise Metin Öztürk... Uzun süredir bir hazırlığı var kendisinin" dedi.

İşte Dindar'ın sözleri:

Şartlar Galatasaray'ın istediği gibi gitmedi. Murillo'ya şartlandılar. Neticede olmadı. Başkan onu eşine bağladı. Gelmek istemiyormuş vs. Stoper alamadı takım. Şampiyonluğa gidiyorsanız güvenilir bir kadro derinliği olması lazım. Ya Donk veya Marcao'ya bir şey olursa şeklinde belirsizlikle ligin ikinci yarısına girildi. Birtakım isimler yazıldı ama çok ciddi değil. Son dakikada Semih Kaya olayı patladı. O noktaya geldi ama olmadı.

Galatasaray'ın stoper transferi yapmamasını tamamen Arda süreciyle başlayan başkan ve Fatih Terim üzerinden yaşanan gerilime bağlıyorum. Başkanın Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'la düzenlediği basın toplantısında 30 transfer vurgusu yapması, Ocağımız yaza döndü ifadesi Florya'da etki uyandırdı. Sürekli transfer yapıyoruz ifadesi Fatih hocayı pek memnun etmedi. Hoca da Konya maçından sonra yapıyoruz ama satıyoruz diye konuyu kapatmıştı. O söylem çok analiz edilmedi. Hoca, başkanın 30 transfer söyleminden memnun olmadı. Hoca da madem öyle transfer yapmayalım diyerek transferi yaptırtmadı. Ben direk sebep bu demiyorum ama etkili olmuştur. En kötü 1 transfer yapardı takım.

Soğuk savaş değil ama hocayla başkanın arasında bir kriz var.

"Metin Öztürk hazırlık yapıyor"

Galatasaray kritik bir sürece girdi. 11 Şubat'ta mahkeme artık son aşamaya geldi. Galatasaray yönetiminin ibra olmadığı genel kurulla ilgili birçok mahkeme kararı var ama son karar verilecek. Mahkeme kararıyla yönetim seçime gitmek durumunda kalabilir. İstenen karar çıksa bile mali kongre var. Başkanın işi kolay değil. Mart ayı için Galatasaray'da birçok isim dolaşıyor. Çatı aday diye Faruk Süren ve Burak Elmas'ın ismi geçiyor. Somut olarak bu işe kolları sıvayan biri var ise Metin Öztürk... Uzun süredir bir hazırlığı var kendisinin. Bu hazırlık kesinlikle yönetim gidecek ben geleyim diye değil. 2021'e hazırlanıyordu. Son dakikada değil de daha uzun soluklu bir anlayışla göreve talipti. Şartlar biraz daha planlarını öne çıktı. Metin Öztürk ismine dikkat diyorum. Aileden Galatasaray'da karşılığı olan bir isim. Genel kurul nezdinde bir karşılığı var. Fatih hocayla ilgili iyi diyalogları var.

Perşembe günü bir toplantı var. Genel Kurul'a bir sunum yapacak Öztürk. Metin Öztürk ismini perşembeden sorna daha sık duyarız. Kulüpten aldığım hava Metin Öztürk dışında bir alternatif gözükmüyor. Burak Elmas'ın ismi de konuşuluyor ama Mustafa Cengiz'İn tavrı da önemli. Seçime de girebilir. İbra tehdidini ortadan kaldırabilir. Sayın Cengiz'in seçim kararı alacağını düşünüyorum. Seçim takvimi Mayıs olur. Ekibini yeniler. Bu da barış adına iyi bir süreç olur.

"Arda Turan, Terim'in ekibine katılır"

Arda Turan futbolcu olarak gelme ihtimali ortadan tamamen kalkmıştır. Sportif açıdan zaten kuşkulu bakılıyordu. Bu saatten sonra az da olan ihtimal ortadan kalktı. Yönetim değişikliği olursa Arda'nın Fatih Terim'in ekibinde olacağı bir senaryo gerçekleşecek. Arda da teknik ekibe dahil olur sezon sonunda. Bu saatten sonra futbolcu olarak bir şey beklemeyelim. Oyun anlamında eski Arda değil. Galatasaray'a vereceği bir şey kalmadı. Daha da zarar verir. Futbolu bırakacaktır.

"Falcao, F.Bahçe maçında oynamayacaksa..."

Galatasaray'ın yeni forveti bundan sonra Onyekuru olur. Saracchi nispeten daha olumlu gidiyor. Kasımpaşa maçı için henüz tedaviye net bir yanıt vermedi. Falcao'nun durumu biraz daha endişe verici. Falcao biraz temkinli gidiyor. Tam hazır olmadan oynamaya sıcak bakmıyor. Falcao için de belki Malatya maçı. Fenerbahçe maçında heralde oynar. O maçta da oynamayacaksa geçmiş olsun.