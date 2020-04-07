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HaberlerÄ°ngiltere Premier Lig Haberleri Newcastle UnitedlÄ± Danny Rose'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na jest!
07.04.2020 - 00:47 | | AA

Newcastle UnitedlÄ± Danny Rose'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na jest!

Newcastle United formasÄ± giyen Danny Rose, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na pizza gÃ¶ndererek jest yaptÄ±.Â

Newcastle UnitedlÄ± Danny Rose'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na jest!

Ä°ngiltere Premier Lig'de Newcastle United formasÄ± giyen Danny Rose, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na pizza gÃ¶ndererek jest yaptÄ±.Â 

North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gelen yÃ¼zlerce pizza iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.Â 

29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz futbolcunun, geÃ§en hafta da hastaneye 19 bin sterlin baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu belirtildi.

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