07.04.2020 - 00:47 | | AA
Newcastle UnitedlÄ± Danny Rose'dan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na jest!
Newcastle United formasÄ± giyen Danny Rose, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na pizza gÃ¶ndererek jest yaptÄ±.Â
Ä°ngiltere Premier Lig'de Newcastle United formasÄ± giyen Danny Rose, yeni tip koronavirÃ¼sle (Kovid-19) mÃ¼cadele eden saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na pizza gÃ¶ndererek jest yaptÄ±.Â
North Middlesex Hastanesinin sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Gelen yÃ¼zlerce pizza iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederiz Danny Rose." ifadesine yer verildi.Â
29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz futbolcunun, geÃ§en hafta da hastaneye 19 bin sterlin baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸu belirtildi.