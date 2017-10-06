Neymar: Bu, insanlık dışı!

Bolivya’nın La Paz şehrinde deniz seviyesinin 3 bin 640 metre yukarısında oynanan maç 0-0’lık beraberlikle sonuçlanırken yüksek rakım futbolcuların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Maç sonunda Brezilya soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta oyuncuların oksijen makinesinden destek aldığı görülürken PSG’nin yıldızı Neymar sosyal medyadan isyan etti. 222 milyon euro’ya PSG’nin kadrosuna kattığı Neymar, “Bu şartlar altında oynamak insanlıkdışı” ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite de maç sonunda yaptığı açıklamada oyuncularının kolay bir sınavdan geçmediğini dile getirdi ve 0-0’lık sonucu saha şartlarına bağladı.

Teknik Direktör Tite, “Burada oynamak çok zordur, stratejik olarak mutluyum dik oynadık ve saldırgandık. Bu harika performansı vurgulamak isterim. Performans için mutluyum ve sonuca üzüldüm” dedi. (Sözcü)