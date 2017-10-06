MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Neymar: Bu, insanlık dışı!
06.10.2017 - 11:05 |

Neymar: Bu, insanlık dışı!

2018 Dünya Kupası Elemeleri maçında deplasmanda Bolivya ile karşılaşan Brezilya’da futbolcular maç sonu oksijen desteği almak zorunda kaldı.

Neymar: Bu, insanlık dışı!
ABONE OL

Bolivya’nın La Paz şehrinde deniz seviyesinin 3 bin 640 metre yukarısında oynanan maç 0-0’lık beraberlikle sonuçlanırken yüksek rakım futbolcuların zor anlar yaşamasına neden oldu.

Maç sonunda Brezilya soyunma odasından paylaşılan fotoğrafta oyuncuların oksijen makinesinden destek aldığı görülürken PSG’nin yıldızı Neymar sosyal medyadan isyan etti. 222 milyon euro’ya PSG’nin kadrosuna kattığı Neymar, “Bu şartlar altında oynamak insanlıkdışı” ifadelerini kullandı.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite de maç sonunda yaptığı açıklamada oyuncularının kolay bir sınavdan geçmediğini dile getirdi ve 0-0’lık sonucu saha şartlarına bağladı.

Teknik Direktör Tite, “Burada oynamak çok zordur, stratejik olarak mutluyum dik oynadık ve saldırgandık. Bu harika performansı vurgulamak isterim. Performans için mutluyum ve sonuca üzüldüm” dedi. (Sözcü)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber