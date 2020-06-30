Nihat Özdemir: ‘Hangimiz hatasızız’

BİLAL MEŞE

Hakemler de etkilendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, pandemi sonrasındaki süreçte her şeyin iyiye gittiğini söyledi. Uzun süren ayrılığa rağmen takımların lige yeniden motive olduğunu gözlemlediğini söyleyen Özdemir, “İnanılmaz bir mücadele örneği gösteriyorlar” dedi. Hakemlerin de bu virüsten olumsuz etkilendiğini belirten TFF Başkanı, “Avrupa futboluna bakın; İngiltere, İspanya veya İtalya gibi ülkelerde de hakem hataları yaşanmıyor mu, yaşanıyor” dedi.







Kötü niyet var mı?

Özdemir sözlerini şöyle sürdürdü: “Belki klasik olacak ama, insanın olduğu yerde hata vardır... Bakın, iş yaparken hangimiz yapmıyoruz? Her iş alanında hatalar vardır. Teknik adamı da, futbolcusu da hata yapmıyor mu, elbette yapıyor. Kaldı ki olağanüstü bir yıl yaşıyoruz. Kötü niyet var mı, ben ona bakarım. Hakemlerimizin kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. VAR’ın hakemlerimize katkısı elbette var. Hataları asgariye indiriyor.”



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