Nihat Özdemir: ‘Süper Lig'e geri dönüş başarılı’

BİLAL MEŞE

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, normalleşme süreci çerçevesinde yeniden başlayan Süper Lig’e iyi bir dönüş yapıldığını dile getirdi.



Milliyet’e konuşan Özdemir yaklaşık 3 ay süren araya rağmen hem takımların hem de hakemlerin performansını başarılı bulduğunu söyledi. TFF Başkanı, “Süper gidiyoruz, aman nazar değmesin. Gerek takımların gerekse hakemlerimizin performansını çok iyi gördüm. Tabii ki Muslera ve Andone’nin sakatlıklarına çok üzüldüm. Dilerim sahalara çok çabuk dönerler. Bu üzüntümüzün dışında çok şükür başka bir şey yaşamadık. Hakemler ve takımlar ellerinden geleni yaptılar” dedi.



Takımların genel anlamda fiziksel olarak iyi görüntü verdiğine vurgu yapan Nihat Özdemir, “Kolay mı onca ayrılıktan sonra yeniden motive olmak? Fiziksel olarak bazı takımları hazır gördüm. Örneğin 10 kişi kalan Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yanı sıra Rizespor, Antalyaspor ve Başakşehir’in ortaya koydukları mücadele gerçekten çok iyiydi. Çünkü üç aylık ayrılıktan sonra yeniden toparlanmanın zorluğunu anlatmaya gerek yok. Dileğimiz, kulüplerin tamamı, sağlık protokolünün kurallarını titizlikle uygularlar, hayırlısıyla şu kalan 7 haftayı tamamlarız. Elbette başlamak önemliydi ve bunu başardık. Başlamak bir işi yarı yarıya bitirmek demektir, inşallah güzel bitireceğiz” ifadelerini kullandı.

Düren’den uyarılar

UEFA ve TFF Sağlık Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mete Düren, koronavirüs konusunda tüm tedbirlerin uygulanması uyarısında bulundu.

TFF ve kulüplerin virüsle ilgili çalışmaları titizlikle yerine getirdiğine vurgu yapan Düren, “Ancak saha içerisine baktığımız zaman aykırı hareketler görüyoruz. Neticede futbol yüksek temaslı bir oyun. Asıl önemli olan maçtan önce alınan tedbirlerdir. Bu kurallara titizlikle uyulması şarttır” diye konuştu.



Düren şöyle devam etti: “Görüyoruz ki vaka sayısında artış söz konusu. Futbolcuların dışarıyla temasları ne kadar az olursa, hatta kampta kalırlarsa, sahalarımızda fazla sıkıntı yaşamayız. Tabii ki bu uyarılarım herkes için geçerli. Hakemler için 45 günlük kamp önerisinde bulunduk. Bunu uygulamak zor gibi gözükse de ne kadar yararlı olduğunu gördük. Sahaya çıkan ve test yaptıran herkesin kurallara uyması lazım.”

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