20.12.2020 - 18:53 |
Nilüfer Belediyespor: 2 - Karayolları: 3
Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Karayolları, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Karayolları, Nilüfer Belediyespor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ebru Kaya, Ramazan Çevik
Nilüfer Belediyespor: Fulden Ural, Merve Nezir, Buse Ünal, Wilhite, Yasemin Yıldırım, Maglio (Buse Kayacan, Aslı Tecimer, Sıla Özyürek, Merve Tanıl)
Karayolları: Gerasymova, Havili, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Tuğçe Ceyhan, Burcu Yüzgenç (Gülçin Doğan, Selin Navruz, Seda Aslanyürek, Kübra Kegan, Fatmanur Yılmaz)
Setler: 21-25, 21-25, 25-17, 25-18, 8-15
Süre: 137 dakika (32, 33, 27, 28, 17)