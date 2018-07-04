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04.07.2018 - 02:30 |

Obi Mikel'den şok itiraf

Nijeryalı John Obi Mikel, Dünya Kupası grubunun son maçı olan Arjantin karşılaşması öncesinde babasının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Obi Mikel'den şok itiraf
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Nijeryalı John Obi Mikel, Dünya Kupası grubunun son maçı olan Arjantin karşılaşması öncesinde babasının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Mikel, “Babam eşkiyaların elindeyken maça çıktım. Maç başlamadan 4 saat önce durumu bana haber verdiler. Maça çıkıp çıkmayacağıma karar vermem gerekiyordu. Eğer oynamazsam, 180 milyon kişiyi yüz üstü bırakacaktım. Ülkemi düşündüm ve maça çıktım” dedi.




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