04.07.2018 - 02:30 |
Obi Mikel'den şok itiraf
Nijeryalı John Obi Mikel, Dünya Kupası grubunun son maçı olan Arjantin karşılaşması öncesinde babasının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.
Nijeryalı John Obi Mikel, Dünya Kupası grubunun son maçı olan Arjantin karşılaşması öncesinde babasının silahlı kişiler tarafından kaçırıldığını açıkladı.
Mikel, “Babam eşkiyaların elindeyken maça çıktım. Maç başlamadan 4 saat önce durumu bana haber verdiler. Maça çıkıp çıkmayacağıma karar vermem gerekiyordu. Eğer oynamazsam, 180 milyon kişiyi yüz üstü bırakacaktım. Ülkemi düşündüm ve maça çıktım” dedi.