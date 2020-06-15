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15.06.2020 - 08:49 |

Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor!

Euroleague’de birçok takım transfer çalışmalarını hızlandırmışken, yeni sezon planlaması için coach Zeljko Obradovic’i bekleyen Fenerbahçe Beko’da karar aşamasına gelindi. Kontratı bu ay içinde sona eren başarılı Sırp çalıştırıcı hem seyahat kısıtlamasının esnemesi hem de Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüşme yapmak adına bugün Belgrad’dan İstanbul’a gelecek.

Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geliyor!
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle Euroleague’de 2019-2020 sezonu 25 Mayıs’ta tescil edilmişti. Bu gelişmeyle birlikte de birçok takım transferde elini çabuk tuttu. Ancak Fenerbahçe Beko’da bekleyiş vardı. Çünkü Euroleague şampiyonluğu yaşadığı coach Zeljko Obradovic’in bu ay içinde kontratı sona erecek ardından ne yapacağı merak konusuydu. Kanarya bu süreçte Obradovic’in kararına göre transfer ve kadro anlamında nasıl bir yol izleyeceğini belirleyecekti.

27 Mart’ta Belgrad’a dönmüştü

Pandemi kriziyle birlikte Obradovic 27 Mart’ta ülkesine dönmüş ve basında da birçok dedikodu kazanı kaynamıştı. Başta da salgının yarattığı maddi krizle orantılı olarak da Fenerbahçe’nin önümüzdeki yıl için basketbol şubesinde bütçe kısıtlamasına gideceği ve bu durumdan pek memnun olmayan Obradovic’in başka takımlarla görüştüğü iddia edilmişti.

‘Hiç kimseyle görüşmedim’ demişti

Bu iddialar üzerine de Obradovic yazılı bir açıklama yapmış, ‘Haziran 2020’ye kadar Fenerbahçe Beko’nun coachuyum. Ve bu durumda yaptığım tek şey Fenerbahçe’nin çıkarlarına odaklanmak. Sözleşmenin uzatılmasıyla ilgili olarak, ne kulübümden ne de başka bir kulüpten hiç kimseyle görüşmedim’ diyerek noktayı koymuştu. Başkan Ali Koç da yaptığı basın toplantısında Sarı-Lacivertli camianın her zaman Obradovic’in yuvası olduğunu ve dilediği süre boyunca takımın başında kalabileceğini söylemişti.

Karar için görüşme yapılacak

Daha önce basına yaptığı konuşmada, kararını 15 Haziran’da vereceğini dile getiren Obradovic harekete geçti. Seyahat yasaklarının esnemesi nedeniyle de bu tarihi seçen Obradovic bugün Belgrad’dan İstanbul’a gelecek. Fenerbahçe Beko’nun Obradovic’e henüz bir teklifte bulunmadığı ancak efsane antrenörün, yeni sezonda takımın başındaki görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili kararın verileceği olan görüşmenin birkaç gün içerisinde yapılması bekleniyor. Bu arada Sloukas ve Datome’nin sözleşmesi bulunmasına rağmen adı başka takımlarla anılırken, Fenerbahçe Beko’da serbest kalan oyuncular ise şunlar; Williams, Kalinic, Lauvergne, Nunnally, Thomas, Egehan Arna.

Obradovic, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbula geliyor

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