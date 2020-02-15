Obradovic, Fenerbahçe'yle 500. maçında kupa için sahada
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, sarı-lacivertli ekibin başında 500. maçına yarın Solgar Vitamin Türkiye Kupası finalinde Darüşşafaka Tekfen'e karşı çıkacak.
Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak final maçıyla 500. kez sarı-lacivertlilerin başında yer alacak Obradovic, 7. sezonunu geçirdiği takımıyla önemli bir kilometre taşını daha geride bırakacak.
Obradovic, tarihi başarılar kazandırdığı sarı-lacivertlilerle ING Basketbol Süper Ligi'nde 259, THY Avrupa Ligi'nde 213, Türkiye Kupası'nda 21, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise 6 olmak üzere toplam 499 karşılaşmaya çıktı.
Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 377 kez sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı.
Organizasyonlara göre Obradovic'in Fenerbahçe karnesi şöyle: Organizasyon
Maç sayısı Galibiyet Yenilgi Basketbol Süper Ligi
259 211 48
THY Avrupa Ligi
213 146 67
Türkiye Kupası
21 17 4
Cumhurbaşkanlığı Kupası
6 3 3
TOPLAM
499 377 122
Not: 2013-2014 sezonunda Galatasaray, ligdeki final serisinin son maçına çıkmadığı için bu karşılaşma istatistiklere dahil edilmemiştir.
- Yüzde 75,5 kazanma oranı
Obradovic, Fenerbahçe'nin başında çıktığı maçlarda önemli bir galibiyet yüzdesi elde etti.
Tecrübeli başantrenör, 7. sezonunu geçirdiği sarı-lacivertlilerle 499 maçta 377 galibiyet aldı ve yüzde 75,5 kazanma oranı yakaladı.
- 11. kupa için sahada
Zeljko Obradovic, 500. maçında kulübe 11. kez kupa sevinci yaşatmak için yarın parkeye çıkacak.
Obradovic'i 2013 yılında takımın başına getiren sarı-lacivertliler, 1 THY Avrupa Ligi, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2 Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Sırp başantrenörden önce tarihinde 13 kupası bulunan sarı-lacivertliler, 7 yılda Obradovic'le 10 kupayı müzesine götürdü.