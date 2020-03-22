Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri 'Obradovic gidiyor, Jasikevicius geliyor'
22.03.2020 - 16:48 |

'Obradovic gidiyor, Jasikevicius geliyor'

Sırp basını, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdiğini belirttiği Obradovic'in, sezon bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacağını yazdı.

'Obradovic gidiyor, Jasikevicius geliyor'
Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Zeljko Obradovic yönetiminde büyük başarılar yakalayan, beş yıl üst üste final four oynamasının yanında Euroleague'de şampiyonluk da gören Fenerbahçe Beko'da bu sezon işler bir türlü istendiği gibi gitmedi.

Mevcut başarısızlığın takımda ayrılık getireceği ve deneyimli coach ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Sırp basını, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çevirdiğini belirttiği Obradovic'in, sezon bitimiyle birlikte kulüpten ayrılacağını yazdı. Muhtemel yeni antrenörü de açıklayan Sırplar, Zalgiris Kaunas coachu Saras Jasikevicius'un bu göreve getirileceğini duyurdu.

Sarı-lacivertli formayı oyuncu olarak da giyen 44 yaşındaki Litvanyalı basketbol efsanesinin, Fenerbahçe yönetiminin bir numaralı tercihi olduğu bildirildi. Zeljko Obradovic'in ise Euroleague yönetimi tarafından gerçekleştirilecek bir projenin başına geçmesinin beklendiği ifade edildi. Euroleague CEO'su Bertomeu'nun, iyi bir teklifle Obra'yı basketbolun yaygınlaştırılması işinin başına geçireceği iletildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kovıd-19 potayı salladı!

PSG, KOBE BRYANT'I BÖYLE ANDI...

Obradovic gidiyor, Jasikevicius geliyor

 

    Cristiano Ronaldo'dan çocuklarına hijyen dersi!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Torunoğulları'ndan 'evde kal' çağrısı...

    Torunoğulları'ndan 'evde kal' çağrısı...

    Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi

    Yılmaz Vural'dan 65 yaş önlemi

    Göztepe, 27 Mart'a kadar izin yapacak

    Göztepe, 27 Mart'a kadar izin yapacak

    Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

    Darüşşafaka Tekfen'de Lamb ile yollar ayrıldı

    Sıradaki Haber