Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri OGM Ormanspor - Beşiktaş Icrypex: 68-92
02.02.2021 - 00:00 | | AA

OGM Ormanspor - Beşiktaş Icrypex: 68-92

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda OGM Ormanspor'u 92-68 mağlup etti.

OGM Ormanspor - Beşiktaş Icrypex: 68-92
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19. haftanın son maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda OGM Ormanspor'u 92-68 mağlup etti.

Başa baş oynanan birinci periyotta birçok kez skor eşitliği sağlanırken, çeyreğin son bölümünde daha etkili olan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 25-23 önde tamamladı.

Maçın 14. dakikasını OGM Ormanspor, 30-29 önde geçti. Beşiktaş Icrypex, çeyreğin son bölümünde serbest atış çizgisinden ve Şehmus Hazer ile dış atışlardan bulduğu sayılarla devreye 44-39 üstün girdi.

İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü koruyan ve farkı açan siyah-beyazlı takım, üçüncü periyodunu 62-55 önde tamamladığı karşılaşmadan 92-68 galip ayrıldı. 

Beşiktaş Icrypex'te Alperen Şengün 23, Şehmus Hazer 22 sayıyla oynadı. OGM Ormanspor'da ise Hagins 17, Holloway 14 sayı kaydetti.

OGM Ormanspor - Beşiktaş Icrypex: 68-92

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Özlem Yalman, Hüseyin Çelik 

OGM Ormanspor: Holloway 14, Hagins 17, Erol Can Çinko 4, Cevher Özer 6, Kloof 9, Efe Ergi Tırpancı 4, Kidd 11, Mert Alemdar, Yiğit Baran Sarıkaya 3 

Beşiktaş Icrypex: Şehmus Hazer 22, Blackmon 9, Johnson 12, Sadık Emir Kabaca, Alperen Şengün 23, Can Kaan Turgut 1, Furkan Haltalı 4, Ömer Yasir Küçük 6, Egehan Arna 10, Berry 5 

1. Periyot: 23-25 

Devre: 39-44 

3. Periyot: 55-62 

Beş faulle çıkan: 35.02 Hagins (OGM Ormanspor)

    Fenerbahçe kafilesi, Hatay'da
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı
      Erzurumspor, Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattı
    2. Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
      Futbolda ara transfer dönemi sona erdi
    3. Liverpool, Ben Davies'i transfer etti!
      Liverpool, Ben Davies'i transfer etti!
    4. Yeni Malatyaspor, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı
      Yeni Malatyaspor, 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı
    5. Menemenspor'da 5 transfer
      Menemenspor'da 5 transfer



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti

    Hertha Berlin, Sami Khedira'yı transfer etti

    Altay - İstanbulspor: 1-3

    Altay - İstanbulspor: 1-3

    Adanaspor, Serdar Özkan'ı kadrosuna kattı

    Adanaspor, Serdar Özkan'ı kadrosuna kattı

    Son dakika - Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftarlara mesaj

    Son dakika - Galatasaray'da Yusuf Günay'dan taraftarlara mesaj

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet