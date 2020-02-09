Alanyaspor 3 sezondan bu yana istikrarlı oyun anlayışını sürdürsede şu anki takım kadrosu ve futbol yapısını ortaya koymak için son 2 sezonda çok önemli transferler yaptı . Emre gibi önemli bir oyuncuyu kaybetmeleri sonrasında gerekliydi bu transferler.

Saffet Susiç zamanında ; Wagner Love ve diğer oyuncular ile başladılar.

O zamanki kadrodan Nsakala,Wellinton,Tzavellas, Fernandez,Efecan gibi oyuncular halen daha kadroda.

Bir sonraki sezon Merih demiral, Bobo, Campos , Cisse gibi oyuncular ile kadrolarını takviye ettiler.

Love gibi kariyerli bir oyuncuyu kaybetmelerine rağmen Cisse gibi yıldız bir forveti kadrolarına katabildiler. Uzun zamandır birlikte oynama avantajını kullanabiliyorlar.

O zamanlar ligin ortalarında yer alıyorken bugün sıralamada 3.sıradalar.

Bakasetas,Campos,Fernandez ,Cisse, Efecan ile çok güçlü bir ofansa sahipler. Bu 5 oyuncu dan Cisse 'yi saymazsak diğer dört oyuncu ceza sahası dışından da çok etkili. Bu oyuncular topla kolay pozisyona girebilen oyuncular.

Antrenör değişiklileri de yaşamalarına rağmen ; oynadıkları iyi futbol çok fazla değişmedi. Bunu başarabilmek te kolay değil...

Fenerbahçe'de kadro olarak çok kaliteli bir takım. Eskiden hem santrafor hem de stoper konusunda zaman zaman beklentiler karşılanamasa da şu an için durum daha iyi denilebilir. En azından biraz daha fazla alternatif var gibi.

Yine de Son iki sezonda bu iki mevki den daha çok verim alabilmeliydiler.

Bazen öylesine iyi oynuyorlar ki o maçlardaki istikrarı sürdürebilseler şu an açık ara lider olabilirler.

Mehmet ekici'nin yeni takıma katılması ; Hasan Ali ve Sadığın eksiklikleri ; Ozan ve Gustavo 'nun form durumları , Mevlüt Erdinç , Zayc , Tolgay ve Tolga 'nın verebileceği katkılar takım için çok önemli.

Maça gelirsek ; Alanyaspor çok çabuk organize olan ve yerden ayağa da oynamayı iyi bilen bir takım.

Böylesine takımlara karşı Fenerbahçe 'nin geriden iyi top çıkarması lazım gelirdi. Zanka belki biraz ağır kalabiliyordu ama böylesi durumlarda hata da yapmıyordu. İlk dakikalarda kaybedilen top,Altay 'ın doğru yer tutuşu ile uzaklaştırılabildi .

Takıma sonradan katılmasına ve genç yaşına rağmen Altay'ın gösterdiği performans alkışlanır nitelikte.

Fenerbahçe yine de bu dakikalar da kalabalık ; Alanyaspor defansının önünde iyi paslaştı. Burada Alanyaspor defansı açıyı kapatmak üzere çalışmalarına rağmen Fenerbahçe li oyuncular Muriqi ve Kruse ile etkili pozisyonlar bulabildi.

Dirar ; Fenerbahçe için çok önemli oyunculardan biri. Çünkü topla ilerlerken rakibi geçip arkadaşlarını pozisyona sokabiliyor. Rodriguez ve Ozan ile birlikte bunu takımda en iyi yapanlardan biri. Dün ; Rodriguez 'e bıraktığı topta ; Muriq çok önemli bir fırsat kaçırdı.

Ama bunu ilk yarının tamanında Fenerbahçe sürekli denemeli , istemeli ve Alanyaspor 'a oyun kurma imkanı da vermemeliydi. Alanyaspor lu oyuncular hem rakibi karşılama da iyiydi hem de pozisyon buldurmamakta.

Alanyaspor 'un kazandığı penaltı sonrası ; Fenerbahçe yine de etkili pozisyonlar üretebildi. Deniz 'in sağdan ortasında kazanılan penaltı da aslında Deniz 'in son maçlarda takıma yaptığı katkıları gösteren cinstendi.

Fenerbahçe de çoğu zaman gole ihtiyaç duyulduğunda Deniz hep pozisyonların yakınında...

Valbuena 'nın geçen sezon yaptığı pek çok olumlu şeyi, bu sezon yapabiliyor.

Maçın sonlarına doğru Alanyaspor ; Cisse ile bir penaltı pozisyonundan yararlanamasa da maçın genelinde Fernandez'in de eksikliğini hissetti.

Fenerbahçe ; maçın sonlarına doğru aradığı golü bulabilmek adına özellikle sağ kanattan çok etkili oldu. Ancak yine de istediği gole ulaşamadı. Buna rağmen özellikle ikinci yarının bazı bölümlerinde çok iyi görüntüler de verdi.

Maçın özellikle ilk yarısında topla oynama yüzdesindeki üstünlüğü , Alanyaspor yarı sahasında pozisyon olarak kullanabilse rakibin orta sahasını da oynatmamış olurdu.

Genel olarak Topla oynama yüzdesi ve pek çok istatistikte maç genelinde iyilerdi .

Ozan 'ın ve Gustavo 'nun bu maçta ileriye çıkışlarını ve Tolga 'nın şutlarını daha fazla görebilmeliydik .