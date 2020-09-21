Başakşehir ; defansında kolay hata yapmayan ,orta saha da top kayıplarını sevmeyen , forvette ise özellikle Visca ve İrfancan gibi oyuncularının etkisi ile topu rakip ceza sahasına yığan bir takım görünümündeydi.

PonK ve Skretel geriden oyunu iyi kontrol ediyor, Mehmet ,Mahmut ,Azubuike gibi oyuncuları ile de hem de ortasaha da topu iyi saklıyorlardı.

Mossoro, Napoleoni , Ellia, Clichy gibi takım kurgusunda çok iyi oyuncuları kaybettiler. Kanatlardan oynamayı seven bir takım' ın kanatlara iyi etki edebilen önemli oyuncularını da kaybetmesi demekti bu.

Mossoro ve Stefano Napoleoni ; Göztepe kontrataklarına Halil ve Serdar gibi takımın diğer oyuncuları ile birlikte geçen sezon çok şeyler katmıştı.

Galatasaray ise hem sezona iyi başladı hem de maçın başlarında topu hem daha iyi kontrol eden hem de daha çok isteyen isteyen taraftı.

Oyun içinde hem Luyindama hem Marcao Galatasaray 'ın en büyük şansı.

Top kontrolleri ve birbirlerini takip edişleri çok iyi. Bazen topu kaçırabilseler de defans birlikteliğini iyi oluşturuyorlar. Bu da şu an için Muslera sız bir Galatasaray için gerçekten önemli.

Bu da çoğu zaman Demba ba ile sonuçlanabilecek Başakşehir girişimlerini geri itti.

Galatasaray'ın skorda Falcao ile üstünlüğü ele almasından sonra da Galatasaray'ın gol arayışları kendini çok belli etti.

Falcao da ; sezona iyi başlayanlardan. Penaltıdan bir gol bulsa da onun gol girişimlerini arttırmak için topla buluşturmak şart.

Orta saha da Emre 'nin topla olan birlikteliği Belhanda ile Feghouli 'nin arasında çoğu zaman önemli bağlantılar sağlıyor. Hem topu hem oyunu hızlandırıyor eski Sivasspor lu oyuncu.

Başakşehir Caicara 'nın kanadını her zaman ki gibi iyi kullandı ama diğer kanatta Clichy 'nin eksikliği de hissedildi.

Başakşehir Aleksic ve Visca ikilisini topla iyi dolaştırabildiğinde kolay skor bulabilen bir takım. Ama bu iki oyuncuda dün akşam geniş alanlar bulamadı.

Başakşehir her ne kadar geçen sene Demba ba'nın da çok iyi performansı ile birlikte önemli bir şampiyonluk kazansa da mutlaka iyi bir ortasaha ve forvet takviyesine ihtiyaç duyuyor gibi .

Aslında Aleksiç çok önemli bir oyuncu forvet arkası için. Özellikle önünde iki hızlı adam bulabildiği zaman.

Belhanda 'nn golü ise hem hazırlanış hem de bitiriş olarak gerçekten iyi bir takım oyunu örneğiydi.

Babel ve Diagne 'nin birlikte olgunlaştırdığı pozisyon ise aranılan Galatasaray için Babel 'in de yapabileceklerini göstermesi açısından olumluydu.

Babel ,Feghouli ve Belhanda 'nın kolay pozisyon vermeyen ve yakın oynayan bir takıma karşı iyi şeyler yapabileceğini de gösterdi.

Maçın sonlarına doğru her iki kaleci de önemli pozisyonlar kurtardı. Diagne eskisi gibi kendini göstermeye başlamış.

İyi top alıyor ve pozisyonların her zaman içinde. Hem mücadele ediyor hem oyunda kendini gösteriyor.

Böyle devam ederse atmış olduğu gollerin devamı gelir.