Fenerbahçe'nin transferleri...

Rizespor özellikle kendi evinde kolay maç vermeyen ekiplerden .

Geçtiğimiz sezonlarda Aatıf, Vedat, Nakoulma, Boldrin, Umar ,Samudio gibi oyuncular ile özellikle kendi evinde ki maçlarda kontratak futbolunda müthiş bir fark yaratıyordu.

Geçen sene istedikleri sonuçları alamamalarına rağmen Skoda gibi iyi forvet buldular. Kaliteli bir kadroları var.

Awaziem ve Abarhoun'u kaybetselerde ; defansta iyi bir işbirliği yakalayabildiklerinde gol yollarında başarıya ulaşmaları çok daha kolay.

Yıllardır bu takımda oynayan Samudio, Boldrin ve geçtiğimiz sezon aldıkları Milan Skoda havaya girdiklerinde çok yetenekli oyuncular .

Fenerbahçe ise Zanka ,Frey ve Dirar'ı şu an için takımda tutuyor gibi.

Maçın başlarında Rizespor 'un çabuk ve isabetli pas oyunu meyvelerini pozisyonlar olarak verdi. Fenerbahçe zaman zaman Frey ve Thiam ikilisi ile pozisyonlar yaratmaya çalıştı.

Frey bu sene eğer takımda kalacak ve gole dönük oynayacaksa mutlak anlamda çabuklaşmalı. Mücadelesi ile O zaman hem kanadı hem de forvet arkasını daha da çok destekleyecek.

Fenerbahçe de hem defansif anlamda hem ortasaha ile forvet arasında genel anlamda daha oyuncuların birbirine yakın oynadığı daha seri bir futbol oynamalı. Bunu Sosa sağlamayı başarabilirse muhteşem olur...

Sosa 'nın da ilk onbir de başlaması ile Fenerbahçe ortasahası Thiam 'ı daha efektif kullanmalı.

Rizespor dün hem defansını kalabalık tuttu hem de rakip sahada kolay sayıca üstünlük sağladı.

Rizespor kalecisi Gökhan maçın en iyilerinden birisiydi. Doğru yer tutuyor ve oyunun hep içinde. Defansını da iyi organize ediyor. Geçtiğimiz sezonlarda Jach, Brabech,Talbi ,Awaziem , Abarhoun gibi bolca stoper denemelerine rağmen dünkü geri dörtlü pozisyonların içinde organize bir defans görüntüsü de verdi.

Rizespor 'un en önemli futbol özelliği kontratak futboluna da inanmaları. Dün Boldrin 'in defanstan atılan tek topta Altay ile karşı karşıya kalması bunun sonucu. Fenerbahçe bu tarz pozisyonların mutlak önlemini almalı. Geçtiğimiz sezonlarda da benzer pozisyonlar verilebiliyordu.

Louis Gustavo böyle pozisyonları önlemekte elinden geleni yapıyor ama ona destek te olmalı.

Fenerbahçe Ferdi , Deniz gibi oyuncularını kullanmayı başarabildiğinde Thiam da gollük şut fırsatları yakaladı.

Buna rağmen Rizespor hem kornerlerde hem de kontrataklarda rahatlıkla pozisyonlar bulabildi.

Melnjak 'ın önünde geniş bir alan varken yaptığı ortada Skoda 'nın golü jeneriklikti.

Skoda hem elinden geleni yapan bir oyuncu hem de pozisyon bulduğunda bitiriciliği çok yüksek. Çoğu zaman da kaçan fırsatları tersine çeviriyor. Zaman zaman Milan Baros 'u da anımsatıyor bu haliyle.

Bu golden sonra Fenerbahçe biraz daha etkin gözüktü karşı saha da. Özellikle Valencia biraz daha meşgul etti bu dakikalarda rakip defansı . İlk onbir de başladığında ortasaha ve forvet arasında ki alanı doldurabilir.

Gökhan 'ın golü ise hem hazırlanış açısından hem de oyuncunun emeği açısından çok güzel bir goldü.

Fenerbahçe Sosa 'nın penaltı golü ile kazansa da bir takım değişikliklere ihtiyaç duyuyor gibi.

Sinan Gümüş ve Valencia'nın Thiam 'ın yanında mutlaka katkıları olacak. Ancak özellikle Sosa 'nın yanında bir orta saha oyuncusu ve bir forvete daha ihtiyaç var gibi..