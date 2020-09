Fenerbahçe'nin yeni forveti...

Dün akşam ki maç ; her iki takımın yeni sezona nasıl hazırlandıklarını görmek açısından güzel bir fırsattı. Fenerbahçe 'nin geri dörtlüsü geçmiş yıllara göre tamamen değişmişti.

Lemos ve Tisserand gibi çabuk iki stoper ile markaj ve savunma arkasına atılan toplarda iyi bir kurgu düşünülmüştü .

Önlerinde Ozan ve Gustavo 'nun geçen sezon ortadan pek çok takımı dripling ler ile bozabildiğini görebilmiştik.

Sağda Deniz 'in fırsatçılığı ve şutları ile birleşince güzel bir yardımlaşma da olabilirdi.

Frey , Dirar ,Tolga, Hasan Ali hatta İsla gibi oyuncular ilk onbir de değillerdi bu kez. .

Fenerbahçe ; hem daha alternatifli hem de daha gole dönük bir kadro kurmak istemişti . Kruse 'nin de yokluğunda Deniz ve Thiam 'ın Galatasaray savunmasında yer açması lazımdı.

Galatasaray ise haliyle zaten stoperlerinden iyi verim alan bir takım. Marcao ve Luyindama ; oynadıkları bölgeyi iyi kullanan, kanatlara bir top kaçtığında da yardıma giden oyuncular. Uzun toplar da bile rakip paylaşımını hatasız başarabiliyorlar.

Marcao , Luyindama ikilisi ile kolay hata yapmayan bir defansın önünde ; Erzurumspor da iyice kendini geliştiren Taylan ile oynamak ,oyunu bolca açan ve isabetli paslar ile oynamayı başarabilen bir ortasaha için de çok iyi fırsat olacaktı.

Önlerinde Emre ve feghouli oynadığında yedeklerde de Babel ve Diagne gibi oyuncular oturduğunda ceza sahasında hata yapma şansınız da pek yok.

Dün akşam ; Ömer Bayram , Diagne gibi oyuncular yoktu ilk Onbir de.

Maça gelecek olursak ; topla oynama isteği ve oyun kurma zenginliği açısından her iki takımın da çok iyi başladığını söyleyebiliriz. Galatasaray ; Linnes 'in kanadından hem etkili paslaşmalar yaptı hem de Linnes 'in ceza sahasına yaklaştığı anlarda Taylan gibi oyuncularını iyi kullandı.

Fenerbahçe ise geçtiğimiz maçlara göre çok daha çabuk oynamaya çalıştı. Gustavo'nun organizasyonları ve Valencia 'nın sürekli pozisyon bulmak istemesi Galatasaray ortasahasını da şaşırttı.

Valencia kendi milli takımında çok başarılı olmuş bir oyuncu. Onu daha çok topla buluşturmalı.

Galatasaray her iki kanattan da çok çabuk pozisyon bulabilen bir takım. İster Rodriguez ister Babel ister Nagatomo ; Oyuncular değiştiğinde bile , çabuk ve ayağa pas yapabildiklerinde 2 topla karşı kaleye ulaşabiliyorlar.

Omar 'ın ortasında mutlaka Fenerbahçe 'li futbolcuların topa çok daha yakın oynamaları gerekirdi.

Mesafe 'nin uzak olmasından dolayı çizgi halinde savunma yapmaya çalıştılar . Altay hem iyi niyetli hem de çok yetenekli bir kaleci. Üstelik çizgisini de bozmuyor. Fenerbahçe 'nin en büyük şanslarından biri defansı için...

Fenerbahçe yine sağ kanattan önemli pozisyonlar verdi ve hatta bu toplar dan birinde Linnes 'in şutunda yine Altay çıkardı. Linnes 'in kendi kanadından ortaya nasıl yaklaşıp pozisyon aradığını da görmüş olduk.

Fenerbahçe defansının hem Feghouli 'nin ofsayta kaldığı top ta hem de sağ dan çıkarılan ortalarda çok daha dikkatli olması lazımdı.

Fenerbahçe ; bu maçta Sinan 'ı kullanabilirdi. Geçen haftalarda oyuna girdikten sonra önemli pozisyonlar yakalamıştı. Hem Thiam yeterince etkili olamadı hem de Deniz 'in kanadından pozisyon lar gelmediğinde iyi bir alternatif olabilirdi.

Falcao maçın genelinde kendisini yeterince gösteremedi. Hem etkili toplar alamadı hem de iyi marke edidi. . Buna rağmen orta saha da yardımcı olmaya çalıştı . Ancak Falcao iyi savunulurken yine de Babbel 'in kanadından etkili gelebildiler .

Babbel 'i açık alanda bırakmamalısın. Oralarda yalnız kaldığında ortayı da savunman zorlaşır . Dün Galatasaray bu avantajını kullanmayı başardı.

Emre ; Galatasaray 'ın gol girişimlerinde çoğu zaman doğru zamanda doğru şeyleri yapabiliyor. Çok yetenekli bir oyuncu.

Fenerbahçe 'nin özellikle kendi yarı sahasında Babbel ve Omar gibi oyunculara çok daha yakın oynaması lazımdı.

Maçın sonunda gol gelmese de Samatta'yı da izleme şansı bulduk. Genk 'te oynarken bir dönem Kasımpaşa ya da gelen Diomercy N'dogala ile birlikte çok iyi bir ikili olmuşlardı.

Bu ikili hem çok iyi anlaşıyor hem de birlikte çok iyi kontraataklara çıkıyorlardı.

Fenerbahçe 'nin mevcut forvetleri içinde Valencia ile çok iyi anlaşabilir. Uzun topları sevdiği gibi kanatlardan iyi ortalar alabilirse kendini gösterebilir.