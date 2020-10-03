Fenerbahçe ; forvet pozisyonu için Pappis Cisse ile anlaşmış durumda. Kariyerinde Freiburg, Metz ve Newcastle gibi avrupa takımları bulunan oyuncu bir dönem Çin liginde de oynamıştı.

Pierre Webo ile yapılan karşılaştırmalar dışında ; Cisse tam bir ceza sahası içi golcüsü. Arkasında iki serbest adam dolaştığında ve kanatlardan iyi top indirildiğinde fırsatları iyi değerlendiriyor.

Hava toplarında ve bire birler de etkili. Tıpkı Webo gibi iyi bir takım oyuncusu ve iyi bir profesyonel.

Webo 'nun özellikle Mallorca kariyeri başarılarla doluydu. Tecrübesi ,top saklaması , mücadeleci özelliği ve gol vuruşlarında ki başarısı ile farklı bir stili vardı.

Samuel Eto , Benjamin Moukandjo,Aboubakar ,Chupo Moting hatta Henry Bienvenue ile birlikte uzun yıllar milli takımda oynadı .

Cisse ile bu anlamda benzer özelliklerde...

Alanyaspor bir kaç sezon önce ; Emre ve Efecan sonrasında da Bakasetas ile onu ceza sahası önünde her zaman destekledi.

Her iki kanatta da ; Fernandez, Campos ve Juan Fran gibi etkili ortalar açabilen ve kontratakları da seven oyuncuları , Cisse ile kullanmayı başarabildiler. Onu maçın genelinde ceza sahası civarında görsek te birebir pozisyonlar da da etkili.

Freibug takımında oynarken Altay da oynayan Putsila ,Rizesporda bir süre oynayan Cedric Makiadi ve yine bir dönem Konyaspor 'a gelen eski Werder Bremen 'li Fallou Diagne ile aynı takımdaydı.

Premier lig de ise forvet pozisyonunu Doumbia ile paylaşırken Erzurumspor lu Gabriel Obertan ve Göztepe li Goufran ile siyah beyaz lı formayı giydi. Kısacası ligimiz de oynayan bir çok oyuncu ile çok önceleri yolları kesişmişti.

Fenerbahçe eğer ki Rodriguez 'de yararlanabilir se ya da o pozisyon için en az Junior Fernandez veya eski Kayserispor lu Ryan Mendez ayarında bir oyuncu bulabilirse Cisse 'nin etkinliği daha da artabilir.

Elbette Cisse dışında Ligimizde önemli işler yapan farklı oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Eric Sabo... Son iki sezondur kendisini çok geliştirdi. Takımının orta saha da ki performansın da onun etkisi çok büyük. Hem skor gücü olan hem de defansa da yardıma gelebilen bir oyuncu . Sobiech ve N'dao koşularında onun paslarının büyük payı var.

Bu sene de geçen sene olduğu gibi Gaziantep Futbol Kulübün den Maxim , Kayserispor dan Pedro Henrique ve Rizespor dan Michalak da önemli performanslar sergileyebilir . Maxim pozisyonu itibari ile takımının ceza sahası ön çizgisi arkasında ki olan bütün pas trafiğinde çok etkin.

Hem Junior Morais' in ortalarına hem de Güray 'ın skorer yönüne bulunduğu pozisyonda fazlasıyla yardımcı.

Michalak ise forma bulduğu takdirde hem asist hem skor açısından önemli katkılar sağlayacak bir isim. Hem rakibini kolay geçebiliyor hem de bulunduğu pozisyon itibarı ile çok çabuk bir oyuncu.

Pedro Henrique 'ye gelince. İki ayağı ile de iyi top sürebilen ve çalım yeteneği çok iyi bir oyuncu. Geçen sezon Kayserispor 'un gol yollarında en büyük destekçilerinden biriydi.

En önemli özelliği mesafe tanımadan attığı şutlar ve aldığı topları genelde olumlu kullanması. Bu sene yeni gelen transfer Dennis Alibec ile birlikte oynaması da Henrique'nin performansı açısından da önemli olacak.