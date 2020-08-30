Thiam, Sörloth,Valencia ve ..

Fenerbahçe sezon öncesi yaptığı transferler ile adından söz ettiren takımlarımızdan. Son dört beş sezondur Skretel, Neustadner, Rami, Zanka, Falette ,Neto ve daha öncesinde pek çok yabancı stoper denediler defanslarında.

Hatta Kjaer 'in oynadığı yıllara gidersek o zaman da takıma pek çok stoper'in geldiğini görebiliyoruz. Bu sezon burada iyi bir seçim yapmak istedikleri de çok açık.

Zaman zaman burada Jailson'u bile kullandılar. Savunma arkasına atılan uzun toplar ve geriye dönüşler sezon içerisinde onları farklı değişikliklere de itti. Lemos ile çabuk,sahayı iyi gören atletik ve mücadeleci bir oyuncu buldular. Yanında güçlü bir stoper ile oynaması onu daha da motive edecek gibi.

Louis Gustavo'nun önünde Sosa ile uzman bir orta saha kattılar takım kurgusuna .

Sosa sahanın her 2 tarafına da rahatlıkla pas atabilen ve oyunu yönlendirmede kusursuz bir taktisyen.

İş yapar.

Ancak en önemli gelişmeler forvet hattında.

Thiam geçen sene Kasımpaşa da Koita ile birlikte çok iyi maçlar çıkardı . Koita 'nın da kanatları da kullanışı hem ona yaradı hem de Kasımpaşa ya...

Diagne ve Trezeguet ikilisi gibi iyi bir resital sundular Kasımpaşa forvetinde . Fenerbahçe de ise Valencia 'nın gücü ve sürati Thiam'ın kaleye dönük koşularında en büyük destekçisi olacak. Thiam 'ın ceza sahası çevresinde ki etkinliği çok iyi.

Ancak önemli olan rakip savunmaların markajından kurtulabilmesi. Bunu da çoğu zaman çaktırmadan başarabiliyor.

Fenerbahçe Muriq gibi önemli bir oyuncusunu kaybetse de Novak ,Sosa gibi oyuncuları ile istikrarlı ve daha kolay pozisyonlara girebilen bir futbol oynayabilir.

Galatasaray ise Belhanda ve Feghouli ile yola devam edecek gibi . Bu iki oyuncu da aynı anda iyi oynadığında ve diğer oyuncular da onlara eşlik ettiğinde sahanın her tarafını kullanan bir Galatasaray izliyoruz. Bu ikiliye en çok yardım edecek oyuncu ise formda bir Babbel. Beşiktaş ta Cenk ile birlikte yakaladığı havanın birazını yansıttığında sahada herşey değişiyor.

Burada Sekidika 'nın da yavaş yavaş oynaması gerek. Topla oynadığında farkını hemen sahaya yansıtan bir oyuncu. Ancak çalışması da lazım.

Falcao futbol tarihi açısından önemli bir isim. Geçen sene attığı pek çok gol yetenek kokuyordu. Biten pozisyonlardan goller çıkardı. İstikrarını koruması ve sahada kalması takımını yukarılara çekicek.

Diagne de futbol kalitesi anlamında önemli bir golcü. Eski performansını yakalarsa çok iyi istatistikler tutturabilir.

Beşiktaş sezona Avrupa kupalarında istediği gibi başlayamadı. Önemli oyuncular takımdan ayrılsa da Mensah gibi ortasaha da önemli bir kozları var. Llajic ve Oğuzhan ile birlikte hem teknik hem de çalışkan bir yapıya bürünebilirler. Ancak çok iyi bir ortasaha takviyesi ile.

Boyd ve Nkdou gibi 2 seri oyuncu ile forvet arkasında çok önemli kontraatak oyuncuları bulunmakta . Larin her ne kadar gelişme gösterse de çok iyi 2 forvet transferi lazım gibi.

Alanyaspor dan gelen Welinton sağlam ve mücadeleci bir oyuncudur. Zaman içerisinde takımda daha fazla sorumluluk ta alır. Nsakala ise mücadele eden ,takıma katkı veren bir oyuncu.

Ancak ofansta orta kalitesi ve pas yüzdesi mutlaka yükselmeli . Beşiktaş eğer satmayacaksa Douglas'tan da yararlanabilir . Onun Sivasspor da oyuna kattığı dinamizm unutulmamalı. Sivasspor o transfer olunca Marcelo Goiano ile anlaşmıştı.

Trabzonspor ise iyi transferler yapmaya devam ediyor. Almış oldukları Trondsen ortasahayı çekip çevirebilen bir oyuncu. Sosa 'nın yokluğunda Nwakame ,Sörloth gibi gole dönük oyunculara çok yakın oynayabilir. Zaten iyi oyunculara sahipler. Sörloth ligin en fırsatçı golcülerinden. Rakip sahanın her yerinde gözükebiliyor. Hem havadan hem yerden rakip savunmaya rağmen avantajlı duruma geçebiliyor.

Takımı ile de uyumunun iyi olması ve çalışkanlığı en önemli artısı .

Pereria sağ kanatta çok önemli bir futbolcu takımı adına. Sezon boyunca çok iyi bir ortalama yakalayabiliyor her alanda istatistikleri adına. Üstelik her sezon da böyle.

Da Costa forma bulduğunda geride kendini gösterebiliyor. Marlon birebir de çok çabuk, hem savunma da hem ofansta güven veren gelişime açık bir oyuncu. Buraya Louis İbanez ,Emmanuel Mas gibi oyuncuları da denemişlerdi zamanında.

Ancak bu kez Marlon dan iyi bir performans bulabilirler.

Plaza ise forvette bu sene kendisini göstermek için şans bulacak.Bire bir de hem yetenekli hem de gole dönük ,güçlü bir oyuncu. Ekuban gibi sahanın her yanına faydası olan bir oyuncu ile birlikte önemli dakikalar alabilir.

Trabzonspor bu sene Guilherme den de daha fazla faydalanmalı. Belki tam olarak kendisini gösteremese de hem asist yeteneği hem de gole dönük oyun stili ile önemli bir oyuncudur her zaman. Aleksiç ve Boutaip ile birlikte Malatyaspor da yaptıkları da gerçekten önemliydi.