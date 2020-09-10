Malatyaspor bu senenin transfer de en çok çalışan takımlarından. Kalede Herrera ; Fernolle'un yerine bu sene eldivenleri giyecek. Fernolle uzun zaman forma giymesinin yanısıra zaman zaman iyi maçlar da çıkarmıştı ligimizde.

Defansta Chabeke ve Hadebe kalırken ortasaha da büyük bir çeşitlilik sözkonusu. Takımın orta saha da en çalışkan oyuncularından biri olan Aquah !ın yanında Zuqui oynayacak. Fofana ve Lukoki gibi çabuk oynamayı seven iki kanat oyuncusunun tam ortasında Perulu Cueva forma giyecek.

Kariyerinde Santos forması da olan ve Peru milli takımının en bilinen oyuncularından biri olan Cueva çok teknik ve birebir de marke edilmesi kolay olmayan bir on numara...

Malayaspor forvetinde ise geçen sene Galatasaray forvetinde bir çok maçı çeviren Adem Büyük ve eski Sparta Prag lı Benjamin Tetteh oynayacak. Tetteh yetenekleri , rakip defansları bozması ve skora dönük oyunu ile gelecek vaad eden bir oyuncu.

Cueva,Tetteh ve Lukoki üçlüsü çok klas bir üçlü...

Konyaspor ise bu sene eski Kasımpaşa ve Erzurumspor forması giyen Eduok 'u kadrosuna katmış durumda. Kasımpaşa forması giyerken Trezeguet ile birlikte Diagne 'nin gol kralı olmasında büyük yararı olmuştu.

Geçen sene Split te başarılı maçlar çıkardı. Konyaspor ligin iyi futbol oynayan ekiplerinden biri olmasına rağmen geçen sene gol yollarında zorlandılar. Bu sene gelen Kaleci Sehic çok iyi bir kaleci. Takıma güven veren ve takımı da yönlendirebilen bir oyuncu. İyi transfer.

Bu sene Bajic ile oynamayacaklar. Bosnalı oyuncu yetenekli bir oyuncu olsa da zaman zaman forvette yalnız da kalıyordu. Miya'nın ve Shengelia 'nın bitiriciliği ve uzaktan şutları ile önemli puanlar kazandılar. Bu iki oyuncu Konyaspor 'un Hurtado dan çok az yararlandığı bir sezonda en büyük avantajı oldu.

Tıpkı bir zamanlar Barry Douglas 'ın takımdan ayrılması gibi Johnson 'un da gitmesi önemli eksiklik. Danimarkalı oyuncu hem çok koşuyor hem de defansın önündeki topları eksiksiz dağıtıyordu.

Göztepe de bu sene özellikle forvet transferleri ile öne çıkacak takımlarımızdan .Hem Ndaye hem Brown potansiyeli olan oyuncular. Bu iki oyuncunun arkasında ve kanatlarda Napoleni, Mossoro, Halil ve Tripic bulunuyor. Bu dört oyuncunun önünde oynamak gerçekten şans işi. Rakip sahaya hızlı geçtiklerinde hem Brown hem de Ndaye önemli fırsatlar yakalayabilir.

Beto 'nun olmayışı elbette önemli. Portekizli Kaleci son yılların en önemli kalecilerinden biriydi futbolumuz adına. Önünde bir çok defans oyuncusu değişmesine rağmen o istikrarını hep korudu. Titi 'nin yanına bu sene önemli bir stoper alabilirlerse hem Poko 'nun işi kolaylaşıcak hem de Göztepe ortaha sahasının.

Alanyaspor ligin en keyif veren ekiplerinden. Bu uzun zamandır da böyle. Futbol mentaliteleri antrenör değişiklikleri yaşansa da hep aynı. Love,Villafanez, Obi,Emre gibi oyuncular takımdan ayrıldı. Yine ofansif oynamayı seven,defansta kolay geçit vermeyen,topa sağlam basan bir ekip yaratmayı başardılar.

Hem Campos hem Fernandez takımın önemli kanat oyuncularıydı. Bu iki oyuncu da hem Efecan'ı hem de Bakasetas 'ı içerde kolay buluyor , rakip sahaya çabuk yayılıyor , hemde Cisse ye önemli servisler yapıyordu.

Bu sene gelen Boubakar italya liginin tanınan oyuncularından. Pozisyon bilgisi çok iyi,Kornerlerde etkili,penaltılarda sorumluluk alan etkili bir oyuncu. Çok iş yapar. Cisse de yanında kalabilseydi mutlaka daha etkili olurdu.

Geçen sene Vellinton ve Caulker hem defansta hem de kornerler de önemli sorumluluklar alıyor , Marafona kalesinde önemli performanslar sunuyordu. Bu sene de iyi işler yapacaklar gibi.

Sivasspor ise bu sene Kone ve Yatabare 'nin yanına Jorge Felix ' almış durumda. İspanyol oyuncu forvet oynamasına rağmen tıpkı bir on numara oyuncusu gibi rakip sahanın her yerinde.

Çok kolay yer değiştirebilen,sahada kendini unutturan ,hem asist hem de şut yeteneği çok iyi bir santrafor. Kone veya Yatabare ile aynı anda oynadığında her iki oyuncu için Jorge Felix büyük şans.

Bu sene Mert Hakan ve Emre olmamasına rağmen hem Ninga hem de Gradel topu karşı sahaya kolay taşıyan , kanatlardan çok etkili ortalar açabilen isimler. Sivasspor belki Andrade 'yi takımda tutabilseydi ondan çok daha fazla faydalanabilirdi. Geçen sene önemli katkılar verdi .

Ancak Yine de Sivasspor ortasahası için önlerinde oynayan oyuncular çok etkili isimler.