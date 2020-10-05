Kasımpaşa iyi transferler yapabilen bir ekip. Aldıkları oyuncuların çoğunluğu ; kendi futbol anlayışlarına uyan, yüksek maliyetli olmayan oyuncular. Ryan Babbel ve Donk 'un birlikte oynadığı kadrodan beri bu hemen hemen böyle.

Andre Castro, Del Valle, Scarione, Omeruo ,Titi, Eduok, Diagne, Trezeguet ,Murillo , Bernard Mensah iyi verim alabildikleri oyunculardan bazıları...

Geçen seneki ilk onbirlerinden pek çok oyuncu değişmesine ve Heinz , Quaresma ,Thiam gibi iyi süreler alabilen oyuncularını göndermelerine rağmen ayağa iyi pas yapan ,mücadeleci, top kaybını sevmeyen bir orta sahaları ve iyi forvetleri var.

Koita'dan tam faydalanmadıkları halde Hajradinovic, Tirpan ,Hadergonaj oyun içerisinde kendisini gösterebilen oyuncular. Koita ; Thiam ile birlikte sağladığı uyumla geçen sene ligin en iyi golcülerinden biri olmuştu .Pavelka ve Sadiku yıllardır bu takımda ve ortasaha da çok çalışkan oyuncular.

Zaman zaman oyuna giren Gohou ; Denizlispor da kariyerinin ilk yıllarında müthiş maçlar çıkarmıştı.

Üstelik yeni almış oldukları Varga da şimdiye kadar oynanan maçlarda çok başarılıydı.

Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde Rangers karşısında istediğini bulamadı.

Forvette Falcao yu eski formuna kavuşturmak zorundalar. Aslında lige iyi de başlamıştı ama son 2 maçtır eski günlerinden uzakta.

Diagne antremanlarda ki görüntüsünü maça yansıtmalı . Pozisyonlara girebiliyor ama değerlendirmeli...

Galatasaray 'ın iki stoperi mücadele olarak gerçekten çok iyi ancak Luyindama 'nın mutlak anlamda çabuklaşması lazım .

Galatasaray ceza sahasına top geldiği zaman ; Galatasaray orta sahasını da çoğu zaman o bölgelerde görebilmeliyiz.

Maça gelirsek ; Kasımpaşa 'lı oyuncular maçın ilk dakikalarında rakip sahada rahat paslaştılar.

Kasımpaşa ortasahası kısa mesafede iyi pas yapabilen bir takım. Geçen sene de Kasımpaşa 'nın bu özelliği vardı ama net gözüktü bu maçta.

Galatasaray orta sahasını kalabalık tutmasına rağmen hem Hajradinovic hem de Tirpan çok güzel ara pasları buluverdi.

Kasımpaşa 'nın kanat oyuncuları Hadergonaj ve Yusuf'u çoğu zaman rakip sahada geniş boşluklar bularak topla buluşturabildiler. Galatasaray 'ın Diagne ile kaçırdığı önemli bir fırsat ve sonrasında gerçekleşen gol girişimleri de vardı.

Kasımpaşa hem orta sahada rahat top yapabildi hem de oyun içerisinde topla çabuk pozisyona ulaşabilmeyi gerçekleştirebildi.

Ceza sahasında dönen toplarda Kasımpaşa lı oyuncular hemen boşlukları doldurabildiler . Ortaya inen toplarda Alan ve Aytaç ; ceza sahası ön çizgisi üzerinde savunmayı sürekli bozmayı denediler.

Kasımpaşa her iki kanadı kullanmayı başardığı gibi Alan ve Yusuf ile önemli fırsatlar kaçırdılar.

Galatasaray savunması kalabalık olmasına rağmen Kasımpaşalı oyuncular şut imkanı bulabildiler.

Kasımpaşa 'lı Yusuf 'un golü jeneriklik bir goldü ve maçta da sadece kendi kanadını değil diğer kanadı da kullanmayı denedi.

Babel 'in oyuna girmesi ile Galatasaray biraz daha pozisyonlar bulmayı başardı ama hem Falcao hem Diagne bunları değerlendiremedi. Kasımpaşa defansı bu topları uzaklaştırmayı başardı.

Kasımpaşa bu maçta Koita ve Varga'yı sonradan kullanmayı denedi. Varga aslında oyuna sonradan girse de kalitesini belli etti. Böyle oynamaya devam ederse ligin önemli oyuncularından biri olabilir.