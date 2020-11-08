Konyaspor ; geçtiğimiz senelerde zaman zaman defansif oynadığı için eleştirilen, zaman zaman gol atmakta zorlanabilen, ancak her zaman oyun içerisinde kalabilen ve iyi mücadele eden bir takımdı.

Oyun genelinde ise ; Hem oyun disiplini açısından iyi bir saha içi yardımlaşma ile oynuyorlar hem de Skubic,Hadziahmetovic,Milosesevic, Shengelia gibi yetenekli görev adamları ile kolay oyun kuruyorlardı.

Serkan gibi iyi bir kalecinin yerine Sehic gibi yetenekli bir kaleci bulabildiler. Sehic te tıpkı Serkan gibi geriden iyi oyun kurabilen kalecilerden...

İki sezon önce orta saha ve forvet hatları alternatif açısından çok kaliteliydi. Fofana ile birlikte Jahovic ve Yatabare ikilisi ile oynadıkları dönemde önemli maçlar kazandılar. Elbette bu 2 oyuncunun da kariyeri ve potansiyeli takıma çok şey katıyordu.

Geçen sezonki kadrolarından en önemli değişikliği forvet hattında yaptılar. Miya 'dan iyi performans alabildikleri için onu takımda tutup ; Kravets ve Chilacecci gibi gol ortalamaları belli iki tecrübeli golcü aldılar.

Özellikle ; Kravets , Dinamo Kiev forması giymiş en önemli golcüler arasında. O forma girdiyse yapılabilecek en iyi şey ona top aldırmamak olmalıydı maç öncesinde...

Fenerbahçe ; bu maçta Lemos ,Tisserand ikilisinden aynı anda faydalanamayacaktı. Ancak onlar için en önemli oyuncu Sosa ... Sosa sahayı iyi okuyabilen bir oyuncu.

Nerede sorumluluk alması gerektiğini bildiği gibi ,takımını gole doğru da itebiliyor.Kanatlar arasında tam bir bağlantı uzmanı.

Bu yüzden onu oynatmayı her zaman öncelikli olarak düşünmeli Fenerbahçe. Aynı zamanda Novak ve Nazım ikilisi de önemli katkılar verebilecek iki isim maç içerisinde.

Fenerbahçe ; Thiam, Samatta, Pelkas ve Valencia dan oluşan dörtlüsü ise lig standartlarının çok üzerinde bir dörtlü ile maça başlayacaktı.

Maçın başlarında ; Konyaspor kolay pozisyonlar vermeye çalıştı ve Fenerbahçeli oyuncuların koşu yollarını kapamaya gayret etti. Bu zaten Konyaspor 'un uzun zamandır en iyi yaptığı şeylerden biri.

Ligin en iyi defans yapan takımlarından biri olmaları ve buna iyi çalışmaları ile uzun zaman önce bunu başardılar.

Zaman zaman da topu ayağa oynamayı iyi yapabildikleri için de hem Miya hem de Kravets ile etkili olmaya çalıştılar.

Pelkas orta alanda bu dakikalarda oyunu Sosa gibi açmaya çalıştı ve diğer arkadaşlarına da önemli servisler yaptı.

Fenerbahçe de son üç maçtır savunma arkasına atılan toplar geçen sezonki gibi pozisyonlar yaratmakta.Artık Fenerbahçe savunması böyle pozisyonlar vermemeli.

Böyle bir pozisyonu Milosevic son anda değerlendiremedi. Altay ; Fenerbahçe için önemli bir şans.

Fenerbahçe bu dakikalarda pozisyonlar bulsa da oyunu Konyaspor yarı sahasında oynayamadı.

Fenerbahçe hem daha organize olmalıydı hem de daha çok oyuncu ile gol aramalıydı.

Marco Jevtovic ; her maç işini iyi yapmaya çalışan iyi bir önlibero. Maç içerisinde her yere yetişmeye çalışır çoğu zaman. Ancak dün gece olağanüstü bir gol attı. Tamamen yetenek ve zamanlama ile birlikte gelen bir goldü bu...

Bu golden sonra gelen Kravets 'in golü ise yine bir savunma arkasına atılan toptan geldi.Kravets çok usta bir golcü... Gençlerbirliğinde oynayan Stancu ile birlikte ligin en deneyimli oyuncularından. Birebir pozisyonlarda ise kariyeri boyunca çok fazla gol attı.

Fenerbahçe savunması oyunu önde okumamalı. En azından bir oyuncu Kravets'in önünde kalabilmeliydi.

Fenerbahçe ye maç iyi gitmediği zaman orta alanda maçı çevirebilecek bir isim de lazım. Geçtiğimiz senelerde Valbuena bunu yapıyordu. Sosa bunu yapabilecek en iyi isim.

Yine de Fenerbahçe ye biraz zaman tanımak lazım. Sezon başından beri sahada iyi yaptıkları pek çok şey var ve Çok daha iyi futbol oynayabilecek bir kadro bu kadro...