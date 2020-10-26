Trabzonspor 'un geçtiğimiz sezonki kadrosu adeta yıldızlar topluluğu gibiydi.

Sturridge,Sörloth, Sosa, Guillerme,Badou Ndaye,Obi Mickel ve Denizlispor' a giden Onazi bu oyunculardan yalnızca bazılarıydı.

Sörloth sezon sonunda Sosa ve Nwakame 'nin pasları ve hatta geriden Novak ve Perreria 'nın desteği ile çok iyi maçlar çıkardı.

Yetenek açısından donanımlıydı ama sezon boyunca bir santrafor 'un da atması gereken çok farklı goller seyrettirdi.

Novak ve Perreria 'nın birlikte sahada başardığı çok şey vardı. Ligin en önemli ikililerinden biriydi bu ikili'nin sahadaki işbirliği.

Şu anki kadroda Novak ve Sturridge gibi önemli bir yıldızla yolları ayırdıkları gibi Sosa ve N'daye gibi ilk onbirin çok önemli iki oyuncusu da takımdan ayrıldı.

Diabate, Afobe ,Djaniny, Plaza potansiyelleri önemli oyuncular.

Newton bu oyunculardan iyi verim alabilirse ve Trondsen ve Lewis Baker birlikte oynamaya başladıklarında daha farklı bir Trabzonspor görebiliriz sahada.

Bu ihtimal her zaman var. İyi defans oyuncuları ve Gole çok kolay ulaşabilecek yetenekli oyuncular kadroda.

Trabzonspor geçen seneye göre bu değişiklikleri yaparken ve ilk onbirinde neredeyse takımın yarısından fazlasını değiştirirken, Fenerbahçe de geçtiğimiz sezonki kadrosuna göre tam sekiz oyuncu değiştirerek bu maça çıkacaktı.

Fenerbahçe 'nin defansı neredeyse tamamen farklıydı geçtiğimiz sezona göre. Maç öncesinde ; İsla ve Hasan Ali gibi bek oyuncuları'nın yanında , iki stoperi de tamamen değişmiş durumdaydı.

Pelkas ,Valencia ve Samatta açık alanda boş bırakılmaması gereken oyuncular olarak birlikte aynı anda kadrodaydı bu defa.

Fenerbahçe maçın başlarında saha daha çok kendini göstermeye çalıştı. Geçen seneki oyun tarzlarında değişen en önemli nokta hem sahada çabuk bir futbol oynamaları hem de topa beklemeden hamle yapmaları.

Zaman geçirmemeye alışıyorlar ve topsuz oyunda bile bunu hissettiriyorlar. Valencia ,Samatta ve Pelkas üçlüsü ileri uca bir dinamizm katmış.

Maçın başlarında da kanatları iyi kullandılar ve Uğurcan çok önemli kurtarışlar yaptı. Trabzonspor Campi 'yi oynattığında da iyi verim alabiliyordu . Belki tekrar bu alternatifi düşünmeliler.

Trabzonspor da Afobe 'nin golünde Tisserand ve Sosa biraz daha çabuk topa yaklaşmalıydı.Afobe 'nin golüne bakarak iyi paslar alabildiğinde çok daha etkili olabileceği bir gerçek.

Fenerbahçe ortasahada açık vermemeye çalışssa da Abdülkadir ve diğer oyuncular boşluklar bulabildiler. Fenerbahçe ortasahasının biraz daha defansif açıdan rakibi iyi incelemesi lazım gibiydi.

Tisserand 'ın girişimleri sonucu oluşan pozisyonda ; bir hava topu sonrası gelen golü uzun zaman sonra görebildik. Bu golden sonra da Fenerbahçe ortasahayı hem daha iyi kullandı hem de iyi pas yapmaya çalıştı.

Valencia 'nın golü hazırlanış açısından son yılların en iyi gollerinden biriydi. Başlangıç noktasından itibaren topun Valencia 'nın ayağına gelmesi ve yapılan paslaşmalar çok şıktı.

Valencia da sahada az gözükür gibi olsa da de en çok çalışan isimlerden. Hem takımı taşımaya gayret ediyor hem de sahada yardımlaşmayı seviyor.

Trabzonspor da ise Baker gibi şut atabilen birkaç oyuncu daha olmalı sahada. İngiliz oyuncu dün yine çok önemli bir fırsat kaçırdı.

Fenerbahçe 'nin üçüncü golü yine bir kornerden geldi ve Cisse yine her zamanki gibi pozisyonların içindeydi. Senegalli golcü klasik gollerinden birini attı saha da.

Fenerbahçe ; geçen seneye göre hem çok olumlu değişimler göstermiş hem de bunu her mevkide yapmayı başarabilmiş. Ortasaha da çift yönlü oyunu daha iyi oynadıklarında hem defans hem de forvet çok daha işini iyi yapabilecek.

Trabzonspor ' a gelince yeni bir takımlar ve mutlaka zaman içerisinde daha iyi oynayacaklar.