Galatasaray ara transfer dönemini iyi değerlendiren ekiplerden. Falcao'nun takıma dönmesi ,Babel'in ayrılması,Luyindama ve Andone 'un eksiklikleri ile istedikleri takviyeleri yapmışa benziyorlar. Saracchi transferi ile önemli bir açığı kapatmışlar.

Dario Melnjak'ın Rizespor 'a ilk geldiği zamanlardaki hali gibi çok formda gözüktü. Sekidika gelecek vaad eden bir oyuncu. Birazcık fiziği güçlenirse önemli bir kanat oyuncusu olur ve Feghouli'nin önünde o bölgeler için de iyi bir alternatif olur.

Onyekuru 'nun da diğer kanada yerleşmesi ile ligde çok daha kolay gol atan bir takım izleyebiliriz.

Trabzonspor'un Guillerme transferi özellikle Sosa ile birlikte oynayacağı için kolay gol bulan bir takımı daha da rahatlatacak. Hem Sörloth hem de Sturridge'in takıma dönmesi ile eldeki alternatif oyuncular bir hayli fazlalaşıcak gibi.

Guillerme tekniği yüksek,oyun kurabilen,duran toplarda etkili ve en önemlisi iyi mücadele eden bir oyuncu. Onazi'nin de eksikliğinde hem geriden hem de ortadan takımın pas kalitesini arttıracak. Da Costa ise bilinen bir oyuncu. Sağlam oynayan,risk almayan,ikili mücadelelerde etkili ve güçlü bir oyuncu.

Göztepe'nin almış olduğu Kamil Wilcek Bronby taraftarının en sevdiği oyuncular arasındaydı. Takımına oldukça katkı veren ve gol ortalaması çok yüksek bir oyuncu. Top sürebilen,ceza sahası içerisinde son vuruşlarda çok yetenekli bir oyuncu.

Tripic,Serdar,Halil ,Mossoro ve Napeoloni li bir takıma geldiği için de çok şanslı...Asist özelliği bulunan ve yapmayı da seven pek çok oyuncu ile birlikte oynayacak.

Fenerbahçe ise önce Falette ile anlaştı ; arkasından da Zanka'yı Bundesliga'ya gönderdi. Zanka aslında biraz ağır gibi görünse de kalitesi belli olan bir oyuncuydu .Topu oyuna sokmada hem sorumluluk alıyordu hem de defansın arkasına atılan toplarda daha az hata yapıyordu.

Özellikle Skretel ve Neustadner'in ayrılmasından sonra alınan oyuncular arasında en fazla forma giyen oyunculardan biriydi.

Falette te hem güçlü hem de mücadele eden ve ileriye çıkmayı da seven bir oyuncu. Ancak Fenerbahçe 'nin özellikle iki bek oyuncusu için çok daha fazla alternatif üretmeye ihtiyacı var.

Antalyaspor ise önce Podolski ile anlaştı ardından Ersan ve N'dinga ile anlaştı. N'dinga ön libero olarak Sivasspor da çok başarılı maçlar oynamıştı. Orta alanın ortasına iyi destek veren ve rakibin paslarını bozmada oldukça etkili olabilen bir isim.

Podolski'nin ise oynadığında çok şeyler başarabileceği kesin. Ersan ie Beşiktaş ta iken ligin önemli savunma oyuncuları arasında idi. Defansı iyi toparlayan , istikrarlı ve düzenli oynamayı seven bir oyuncu.

Konyaspor ise Robert Mak,Rogerio Thruam ve Guillerme ile anlaşmış durumda. Mak ; ofansif anlamda çok etkili bir kanat oyuncusu. İyi bir profesyonel ve mutlaka katkı verecektir.

Rogerio Thruam kanatlardan iyi toplar alabildiğinde değerlendirebilen bir oyuncu. Uzun boylu ,güçlü ve bir anlamda Bajic ile birlikte iyi bir ikili olabilecek bir oyuncu.

Konyaspor ; Skubic ,Hurtado,Miya ve Shengalia gibi oyuncularından aynı anda iyi verim alabilirse çok kolay puanlar alabilecek bir takım. Bu oyuncular hem yetenekli hem de Milosevic,Jöhnson gibi iyi performanslar verebilen oyuncular ile oynuyorlar.

Kayserispor ise eski oyuncusu Sapunaru ile anlaşmış durumda. Rumen oyuncu hem çok tecrübeli hem de iyi bir savunmacı. Porto gibi önemli takımlarda oynamasının yanısıra ligimizde de önemli işler başardı.

Miguel Lopez gibi ; Akhisarspor da iken ligin en iyi beklerinden biri olabilmiş bir oyuncuya sahipler. Onun özellikle ofanstaki etkinliğinden yararlanmalılar.

Bir diğer yeni transfer Diego Angelo ise ligimizde uzun yıllar forma giymiş bir stoper. Hava hakimiyeti ve markajı kuvvetli . Biraz daha çabuklaşırsa bu takıma önemli katkılar verebilir.

Mario Situm ve Krvzic 'in Bernard Mensah ile birlikte vereceği katkılar ; Umut Bulut'un yokluğunda onların gol bulabilmeleri adına fazlasıyla belirleyici olacak.