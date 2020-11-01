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HaberlerBeşiktaş Haberleri Oğuzhan Özyakup: "Feyenoord'dan güçlü döndüm"
01.11.2020 - 21:14 |

Oğuzhan Özyakup: "Feyenoord'dan güçlü döndüm"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup: "Feyenoord'dan güçlü döndüm"
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Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu.

"Kendi adıma iyi mücadele etmeye çalıştım. İlk 15-20 dakikada golü bulabilseydik skor çok daha farklı olabilirdi ama Malatyaspor da iyi kapandı. 1-0'dan sonra takım olarak geriye çekildik, çekilmememiz gerekiyordu"

"Top kapma olayını analiz etmiştik. Hocamız rakibin ön liberolarının top kapmaya müsait olduklarını söylemişti. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Feyenoord'dan iyi bir şekilde döndüm."

Oğuzhan Özyakup: Feyenoorddan güçlü döndüm

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