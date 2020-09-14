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HaberlerBeşiktaş Haberleri Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi
14.09.2020 - 20:09 | | AA

Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi

Beşiktaş'ın Süper Lig'de Trabzonspor ile yaptığı maçta yaşadığı ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, maçta uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Oğuzhan Özyakup'un MR'ının çekildiği belirtilerek, "Oğuzhan Özyakup'un sol adduktor longus adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir." denildi.

Futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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