Okan Böke'ye tepki! ‘Fatih Terim’e yapıyor musunuz?’

Galatasaray’da voleyboldan sorumlu yönetici Okan Böke’den şaşırtan hareket... Kadın voleybolcular, Sistem9 Yeşilyurt’a 3-1 kaybettiği maçtan sonra ceza idmanı yaptı. Bunun videosunu paylaşan Böke, gelen bir eleştiriye, “Siz futbolda kaybettiğimiz zamanlar bu klavye şövalyeliğini Fatih Terim’e yapıyor musunuz?” diye yanıt verdi.Böke bu paylaşımlarını daha sonra sildi.

'İmparator': Fatih Terim