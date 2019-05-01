Okan Buruk: Bizim hedefimiz beşinci olmak

Buruk, Çaykur Didi Stadı'ndaki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, oynadıkları son iki maçta berabere kaldıklarını ancak her iki maçta da kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu ifade etti.

Demir Grup Sivasspor maçında üstün oynayan taraf olduklarını vurgulayan Buruk, 64 dakika oyunda kalan topun 40 dakika kendilerinde olduğunu aktardı.

Buruk, MKE Ankaragücü'nün ligde iyi oynayan bir ekip olduğuna işaret ederek, "Biz de iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Ankaragücü deplasmanında hem oyun hem de skor anlamında daha iyi şeyler yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Ligin üç bölüme ayrıldığına dikkati çeken Buruk, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk yarışı üç takım arasında geçiyor. Lig beşinciliği için ise oynayan çok sayıda takım var. Puanlar birbirine çok yakın. Bizim hedefimiz ligde beşinci olmak. Beşinci olabilmek için kalan 4 maçın hepsinin kazanmak istiyoruz, hepsine galibiyet için çıkacağız."

Buruk, ligde beşincilik hedefinde olan takımların hedeflerinin gözardı edildiğini belirterek, "Şampiyonluk yarışı ve ligde kalma yarışı dışında bizim hedeflerimiz konuşulmuyor. Biz ilk beşe girme hedefine girmeye gayret ediyoruz. Oluruz veya olamayız ama buna odaklanmış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Aatıf ve Nakoulma'nın sakatlığının sürdüğünü anımsatan Buruk, Nakouma'nın durumunun maç günü belli olacağını, Aatıf'ın ise Galatasaray maçına yetiştirilmeye çalışıldığını sözlerine ekledi.

Abarhoun'un görüşleri

Yeşil-mavili ekibin defans oyuncu Mohamed Abarhoun ise ligin ikinci yarısında son sıradan gelerek büyük başarı yakaladıklarını söyledi.

Bireysel ve takım olarak önemli performanslar ortaya koyduklarını dile getiren Abarhoun, "Artık farklı hedeflerimiz var. İlk beş içerisine girerek azda olsa Avrupa hedefi kovalıyoruz. MKE Ankaragücü maçını kazanarak bu hedefimizi korumak istiyoruz. lig sonuna kadar bu yarışımız devam edecek." diye konuştu.