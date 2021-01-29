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29.01.2021 - 16:54 | | İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,(DHA)

Okan Buruk tesislerden ayrıldı

Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk, Fatih Terim Stadı'ndan ayrıldı. Başakşehir, Hatayspor maçına Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak.

Okan Buruk tesislerden ayrıldı
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Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Teknik Direktör Okan Buruk tesislerden ayrıldı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndan aracıyla çıkış yapan Buruk, basın mensuplarıyla vedalaşırken, herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Başakşehir, Hatayspor maçına Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasından sonra yarın oynanacak Atakaş Hatayspor maçında takımın başında Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ olacak.

Turuncu lacivertli takım Süper Lig'in 22'nci haftasında yarın İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanacak Atakaş Hatayspor maçına UEFA-Pro lisansı da bulunan Nedim Yiğit ve Ekrem Dağ ile çıkacak. Medipol Başakşehir ligde 24 puanla 15'inci, Hatayspor 32 puanla 72nci sırada yer alıyor.

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