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14.08.2020 - 17:57 | | Sporx

Okan Buruk: "Vedat Muriqi Lazio'da olmayı hak ediyor"

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin isminin Lazio ile anılması üzerine eski hocası Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Vedat Muriqi Lazio'da olmayı hak ediyor"
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Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, eski öğrencisi Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin adının Lazio ile anılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Bir dönem Inter forması giyen Buruk, Lazio'nun bonuslarla 20 milyon euro önerdiği (Fenerbahçe rekoru) Vedat Muriqi'yi La Gazzetta dello Sport'a değerlendirdi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Okan Buruk açıklamasında; "Muriqi hava toplarında çok iyi ancak ana özelliği fedakarlık ruhudur. Antrenmanlarını seans bittikten sonra da sürdürür. Türkiye'de en iyisi. Birkaç yıl önce ondan çok bir şey beklemiyordum ama şu anda yaptığı işle İtalya'da zirve bir takımla yer almayı hak ediyor" dedi.

Okan Buruk: Vedat Muriqi Lazioda olmayı hak ediyor

"YANINDA BİRİSİYLE DAHA İYİ OLUR"

46 yaşındaki teknik adam açıklamalarının devamında; "3-5-2 için uygun mu? Bence uygun. Yanında bir forvetle daha da iyi olur. Birinci ya da ikinci forvet olarak takımına destek verebilir. Sahada boşluk yaratmayı ve pozisyonu sonuçlandırmayı biliyor" dedi.

Okan Buruk, 2018/2019 sezonunda Çaykur Rizespor'da Vedat Muriqi ile beraber çalıştı.

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