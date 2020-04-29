Olcay Şahan "Kariyerimi eski takımımda tamamlayacağım"

Yıldız futbolcu Olcay Şahan, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE AÇIKLAMALAR

Süper Lig kulüpler ekonomik olarak sıkıntıya gidecek. O yüzden istediğimiz olacak. yerli futbolcuya yönelecek kulüpler. Bizim açımızdan daha iyi olacak.

Sezon başı tatilden geri dönüş gibi oldu. Bir heyecan var. utbol oynama durumumuz var. Keyifli geçiyor ama hala adapte olamadık. Hoca bir şey söylüyor biz hala laubaliyiz ( Gülerek) Daha ciddi olmalıyız. Ramazan'dan sonra Türkiye'nin bu süreci atlatacağını düşünüyorum. Bir ay sonra Süper Lig başlayacak gözüküyor.

Bence en keyifli sezon bu sezon. İnanılmaz çok şampiyonluk için mücadele eden takım var ve ayrıca kümede kalmak için de aynı şekilde çok takım var. Son 8 haftanın çok keyifli geçecektir. Ölüm kalım maçları var. Hem şampiyonluk hem küme savaşı olacak. Bir an önce futbol oynamak istiyoruz.

Marcelo Türkiye'ye dönmek istiyordu. İnanıyorum bir gün Beşiktaş'ta oynamak ister. Ailesiyle çok mutluydu burada.

Denizlisor'a transfer olduğumda bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Kötü bir süreç de geçirdim. Onu atlattım. Kontratım bitiyor ama umarım gelecek sezon da burada oynarım. Gelecek sezon daha büyük hedeflerle oynamak istiyoruz.

"Son 1 yılımı eski takımımda tamamlayacağım"

Ailemle Almanya'da yaşamayı planlıyoruz. Son yılımı Almanya'da geçirmek istiyorum. Son 1 yılımı eski takımımda tamamlayacağım. Tabi daha birkaç sene daha buradayım

"Eleştiri alınca neden diye düşünüyor insan ama takılıp kalmamak lazım. Geçen hafta 5 gol kaçırabilirsin. Küfür ederler sonra gol atarsın o konuşulur. Güzel bir oyun onun tadını çıkarmak lazım."

Kendini tek kelimeyle tamamlasan ne derdin? sorusuna Olcay ilk "Olcay Şahan" (Gülerek) cevabını verdi sonrasında "Muhteşem sol ayak" dedi.

"Surivor'ı izliyorum 3 haftadır. Acun abi 3 kişiye sağlam laflar atıyor. Keyifle izliyorum. Cemal Can ve Mert finale gider diyorum"

"Kıyma yemem, lahmacun olunca yiyorum. Hamur işlerini çok seviyorum"

"Hercai şu an en sevdiğim dizi"

Menemen soğanlı mı soğansız mı?

Soğanlı. Babam çok iyi yapar ama ben yapamam.

Lahmacun mu pizza mı?

Aynı seviyede





Künefe mi Baklava mı?

Künefe

Çay mı kahve mi?

İkisi de değil. Ben içmem.Beslenme konusunda sıkıntılıyım. Çantamda hep çikolata, jelibon olur bir sürü. Suyu da sadece antrenman esnasında içerim. Genelde meşrubat içiyorum. Alıştım yıllarca. Arkadaşım "Sen diyor tüm futbolcuların beslenme alışkanlıklarını altüst eden insanın. Hiç sakatlanmadın bugüne kadar" diyor"

Sinemaya sadece eşimle gitmişimdir. Arkadaşımla çok nadir gitmişimdir sinemaya

Twitter mı Instagram mı?

Instagram



Geçmişe mi geleceğe mi gitmek isterdin?

Geleceğe





3 futbolcu seçsen kimle oynamak isterdin?

Oğuzhan, Yusuf Yazıcı ve Forlan ile oynama isteridm. Oğuzhan ve Yusuf ile gözüm kapalı anlatığım insanlar başkasını istemezdim. Forlan da hayran olduğum bir futbolcu.

Karantinada kalacağın 3 Süper Lig futbolcusu?

En zor maçlarımızda geriye düştüğümüzde panik yapar insan ama Beşiktaş'ta biz o samimiyetle gülebiliyordu. Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ile canın sıkılmaz. Nwakaeme göründüğü gibi değil inanılmaz komik bir insan. Makara yaparız. Son olarak Burak Yılmaz'ı alırım.

Van Basten

Unutamadığım maçlarda Bundesliga var. İlk maçıma çıktım uzaktan Van Basten golü attım. Gece golümü 500 kere izledim. Uyuyamadım zaten. Tabiki Fenerbahçe'ye attığım derbi golü. İnönü'de Fenerbahçe'ye son dakikada attığım golü hayatta unutamam. Ailem de vardı statta. Milli Takım'da Çek Cumhuriyet'ine karşı ilk 11 oynamıştım. O formayı gururla taşıyorsun. Gol atmadım ama unutamam o maçı.

Almanya'da daha gencim. Abim iddia oynamış. Bütün maçları tutmuş. Son maçı benim oynayacağım karşı takıma vermiş. Karşı takımın ligde kalması için kazanması kalması lazım. Onlar 1-0 öne geçti. Dakika 88, hiç golüm yoktu ligde, bir vurdum çatala gitti. Ben abime doğru koşuyorum. Maçtan sonra abim senden o parayı çıkaracağım dedi. Sonra zaten kat kat aldı.

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