Old Spice & Gillette’ten e-Spor Milli Takımımıza destek

55 üye ülkenin katıldığı eEuro 2020 Grup elemelerinin ardından 20 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanan Play-Off turunda Kazakistan ve Litvanya’yı geride bırakarak grubunda üçüncü olan ve son 16 takım arasına kalmaya hak kazanan e-Spor Milli Takımımız’ı Mücahit Sevimli ve Ali Doğan Barutçu temsil ediyor.

İngiltere’de offline olarak düzenlenmesi planlanan, ancak Covid-19 salgını nedeniyle 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde online olarak oynanmasına karar verilen eEURO 2020’de e-Spor Milli Takımımız İtalya, Sırbistan ve Danimarka ile birlikte B Grubu’nda yer alacak. e-Milliler, grubu ilk iki sırada bitirmesi halinde çeyrek finale yükselecek.

Her takımın gruplarındaki rakipleriyle ikişer defa karşılaşacağı turnuvada e-Spor Milli Takımımız ilk maçını 23 Mayıs Cumartesi günü saat 14.15’te Sırbistan’a karşı oynayacak ve grup müsabakalarının tamamı aynı gün içerisinde sonuçlanacak. Türkiye’nin maçları Türkiye Futbol Federasyonu Twitch hesabından (https://www.twitch.tv/tff1923) canlı olarak yayınlanacak.

e-Spor Milli Takımımızın yanı sıra İtalya, Sırbistan, Romanya, Bosna Hersek, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Danimarka, Karadağ, Avusturya ve Hırvatistan’ın mücadele edeceği eEURO 2020, 24 Mayıs Pazar günü oynanacak çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarının ardından son bulacak.

Old Spice ve Gillette’ten dijital destek

e-Spor Milli Takımımızın sponsorları Old Spice ve Gillette, turnuva boyunca Millilerimize destek olacak. “#BastığınHerTuşGolOlsun Türkiyem!” sloganıyla Millilerimizin yanında olan Old Spice ve Gillette, aynı zamanda halkımızı bu desteğe ortak olmaya davet ediyor. Birlik ve beraberlik duygusunu her an hissettirecek olan Old Spice ve Gillette, eEURO2020 mücadelesinde şampiyonluk yolunda Millilerimizle birlikte yürüyecek.