Olimpiyatlar onların elinde

Kovid-19 salgınına karşı geliştirilen aşılar arasında en çok umut vaat eden ve yüzde 90’dan fazla koruma sağladığı ortaya çıkan aşının arkasındaki iki ismin buluşları, spor müsabakalarının hangi koşullarda yapılacağını da belirleyecek.

Futboldan, basketbola bir çok spor dalındaki rekabet koşullarına bir rahatlama getirmesi beklenen aşının tam olarak geliştirilerek kullanılabilir hale gelmesi sadece sporculara değil; aynı zamanda müsabakaların takipçisi olan seyircilere de yeni imkanlar getirecek. Salgın nedeniyle bir yıl ertelenen ancak hala soru işaretlerini barındıran Tokyo Olimpiyatları da, aşının yetişmesiyle organizasyonel olarak rahatlayacak. Sporcuların birlikte kaldıkları olimpiyat köyü gibi komplekslerden, taraftarların bir araya geldikleri fan zone bölgelerine bir çok yere etkisi olacak.

IOC ve Japon yetkililer de dev spor etkinliğinin koşullarını büyük ölçüde bu aşı üzerine belirleyecekler. Türk bilim insanlarının geliştirdiği aşının verdiği güven, müsabakaların seyircili oynanma durumları da dahil olmak üzere pek çok konuda karar süreçlerine tesir edecek.

Pandemi sürecinin ardından ilk kez Tokyo’ya giden IOC Başkanı Thomas Bach, burada yaptığı açıklamalarla bu konudaki gelişmelere dikkat çekti. Aşı konusu, gerçekleştirdiği ziyaretin bir numaralı gündem maddesi olan Bach, bu buluşun oyunlara olası yansımalarından bahsetti. Gelecek yaz aşının güvencesinde katılımcıların iştirak edeceği oyunların çok daha parlak geçeceğine dikkat çekilirken, aşılama işlemlerinin bir kısmının bizzat organizasyon tarafından karşılanacağı da belirtiliyor.

Sporcu sağlığı ve yerel halkın sağlığı kadar, seyirci konularındaki kararların da aşının durumuna göre şekillenecek olması, spor camiasında da gözleri buradaki gelişmelere çevirdi.