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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ömer Faruk Beyaz, Schalke 04 ile anlaşma sağladı!
24.01.2021 - 10:19 | | Takvim

Ömer Faruk Beyaz, Schalke 04 ile anlaşma sağladı!

Sarı lacivertlilerin gelecek vadeden en önemli genç futbolculardan olan Ömer Faruk Beyaz, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun tüm çabalarına rağmen sarı-lacivertlilere imza atmadı.

Ömer Faruk Beyaz, Schalke 04 ile anlaşma sağladı!
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Ömer Faruk Beyaz, Bundesliga'nın en köklü ekiplerinden biri olan Schalke 04 ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Genç yıldız sezon biter bitmez Schalke ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Alman kulübünün Ömer Faruk'u 3 yıldır çok yakından takip ettiği ve scout'lara sürekli canlı izleterek raporlar hazırlattığı öğrenildi. 

SERBEST KALMA BEDELİ 40 MİLYON EURO

Ömer Faruk'un yeteneğine çok güvenen Schalke'nin yapacağı sözleşmeye 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyacağı da belirlendi. 

SCHALKE'Yİ TERCİH SEBEBİ TÜRK FUTBOLCULAR

Genç yıldız, Schalke'de milli futbolcumuz Ozan Kabak ve Türk asıllı yıldızlar Suat Serdar, Can Bozdoğan, Levent Mercan, ve Kerim Çalhanoğlu ile birlikte forma giyecek.

Ömer Faruk'un Schalke'yi tercih sebeplerinden birisinin de Türk futbolculara yaptığı yatırım olduğu öğrenildi.

Daha önce de Kaan Ayhan, Hamit Altıntop, Halil Altıntop, Mesut Özil ve Hamı Mandıralı Türk yıldızlar Schalke formasını giymişti.

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