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10.02.2021 - 07:00 |

Önemli Bir Maçtı

İki takımın ligdeki puan sıralaması farklı olsa da mevcut sıkıntılarını bir nebze olsun hafifletmek ve morallenmek için önemli bir maçtı. Konuk ekipte ciddi eksikler vardı.

Önemli Bir Maçtı
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Ev sahibi de lig maçını düşünerek kadroda bazı değişiklere gitmişti.

Maça daha konsantre ve etkili başlayan Medipol Başakşehir oldu. Deniz Türüç ile tehlikeli geliyordu konuk ekip.
21’de karşı karşıya kaçırdığı topta ikinci şansı denemesine, kademeye giren Szalai izin vermedi. 42’de atağı başlatan Deniz Türüç yerde kaldı.

Hakem Fırat Aydınus avantaja bıraktı. Devamında hızlı atağı biterken Fernandes oldu: 0-1 Bu pozisyon sonrası sarı-lacivertliler VAR’ın uyarısı ile 10 kişi kaldı. Lemos Deniz’e müdahalesi sebebiyle oyun dışı kaldı.
İlk yarının son saniyelerinde Demba Ba’nın kafası direk dibinden dışarı çıktı.

İkinci yarıda Erol Bulut takımı eksik kaldığı için taktik anlayışta değişikliğe gitti üçlü savunmaya döndü. 60’ta Epureanu belki de maçı koparacak fırsatı yakaladı. Köşe vuruşundan gelen topta bomboş durumda kötü bir kafa vuruşu yaptı. 72’de bir başka köşe vuruşuna fazla oyuncuyla çıkan konuk ekip dönüşte kalesinde golü gördü. Samuel baskı yapıp topu kaptı. Cisse kafayla indirdi. Valencia cezayı kesti: 1-1

Harun’un kısa pasında topu kapan Başakşehir’de Gulbrandsen kale boş olmasına rağmen pozisyonu değerlendiremedi.
Uzatmalara giden mücadelenin 96. dakikasında kaleci Harun’un hatası ile sarı-lacivertliler golü kalesinde gördü. Gulbrandsen’in orta, şut karışımı vuruşunda Harun önde kaldı sonuç 1-2 oldu.
İkinci yarıyı on kişi oynayan ve buna rağmen skoru dengelemeyi başaran sarı-lacivertliler bu gol sonrası da benzer bir şans yarattı.

117’de Valencia’nın içeri çevirdiği topa Mesut ve Serdar topa dokunamayınca sarı-lacivertliler önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Son dakikada Valencia’nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı itirazları ise sonuçsuz kaldı.

Önemli Bir Maçtı

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