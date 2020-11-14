Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Onursal Başkan Özhaseki: "Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
14.11.2020 - 20:45 |

Onursal Başkan Özhaseki: "Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"

Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teknik direktör Samet Aybaba'nın takımı toparlayacağına inandığını söyledi.

Onursal Başkan Özhaseki: "Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
ABONE OL

Kayserispor Kulübü Onursal Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, teknik direktör Samet Aybaba'nın takımı toparlayacağına inandığını söyledi. 

Özhaseki, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, HES Kablo Kayserispor'un başkan Berna Gözbaşı ile birlikte iyi bir ivme yakaladığını kaydetti. 

Gözbaşı'nın zor bir dönemde göreve gelip, kulübe sahip çıktığını aktaran Özhaseki, "Çok büyük maddi katkılarda bulundu. Çok büyük manevi bir yükün altına girdi. Haliyle başarılı olmak istiyor. Fakat Bayram (Bektaş) Hoca ile tutmadı. Onun için büyük bir şanstı ama olmadı. Neden olmadığı hususunu şu an tartışmak çok da doğru değil. Geçmişte kaldı." diye konuştu. 

Göreve getirilen teknik direktör Samet Aybaba'nın Kayseri'yi ve Kayserispor'u çok daha iyi tanıdığını vurgulayan Özhaseki, "Kayserispor'u daha iyi bilen, oyunu iyi okuyabilen ve bu futbolcuları oynatabilecek bir hocaya ihtiyaç vardı. Onların dilinden de en iyi Samet Hoca anlar diye düşündük. Samet Hoca Kayseri'ye defalarca geldi. Bu sefer de hiç ikiletmeden 'Tamam.' dedi. Ekibiyle birlikte geldi, işine başladı. İnşallah başarılı olacaktır. Öyle ümit ediyorum. Kayserispor, Samet Hoca'yla iyi bir çıkış yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Onursal Başkan Özhaseki: Kayserispor, Samet Aybaba ile çıkış yakalayacaktır

Rusya, Türkiye maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. "Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
    "Aybaba ile çıkış yakalayacaktır"
  2. TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82
    TOFAŞ - OGM Ormanspor: 99-82
  3. Halim Karaköse istifa etti
    Halim Karaköse istifa etti
  4. Türkiye, Sırbistan'a kaybetti!
    Türkiye, Sırbistan'a kaybetti!
  5. Okaka'dan Fenerbahçe tepkisi!
    Okaka'dan Fenerbahçe tepkisi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Derby County, Phillip Cocu ile yollarını ayırdı!

Son dakika - Derby County, Phillip Cocu ile yollarını ayırdı!

Son dakika - ÖZEL | Prof.Dr. İbrahim Ziyal: "Galatasaray'da seçim ihtimali düşük"

Son dakika - ÖZEL | Prof.Dr. İbrahim Ziyal: "Galatasaray'da seçim ihtimali düşük"

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beypiliç Boluspor'da 4 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet