Galatasaray Süper Lig’den sonra Avrupa kupalarına da iyi bir başlangıç yaparak başladı.

Önce şunu söyleyeyim Arda, Falcao, Feghouli, Omar Gaziantep maçının yıldızları dün gece yedek kulübesindeydiler. Eminim herkes Fatih Terim rotasyon yaptı diyecek. Ben kesinlikle rotasyon yaptığını düşünmüyorum. Elindeki bütün futbolculara ‘ben size güveniyorum, bu takımın yıldızı yedeği yok, hak eden formayı alacak’ mesajı vermek istedi. Bunda başarılı oldu mu? Linnes harikalar yarattı. Diagne’yi zaten yedek olarak kabul etmiyorum. Benim tanıdığım Terim bu sezon Diagne’yi öyle bir parlatır ki, sezon sonu bu futbolcuyu almak isteyen kulüpler 30 milyon euroyu verip Senegalli forveti transfer etmek isteyecekler. Dün gece 2 tane gol attı, 3. golde de payı var. Bir topu direkten döndü.

Rakip takımın stoperlerini resmen hırpalıyor. Ömer Bayram ise eski günlerine dönmek için canla başla mücadele ediyor. Babel ise keşke daha faydalı olabilse ama bu koşan, iyi mücadele eden, savaşan Galatasaray’a ayak uydurması çok zor. Aynı sözlerim Belhanda için de geçerli. Daha aktif olması lazım. Top kaptırıyor, hakemin suratına bakıp faul bekliyor. Hakem devam deyince de, kaptırdığı bu top takımının kalesinde gol tehlikesi oluyor. Artık böyle bir futbolculuk kalmadı. Saracchi resmen turbo takmış. Fatih Terim’in yeni sisteminde sol çizgiden bindirmelerle rakip takıma o kadar büyük hatalar yaptırıyor ki, dilerim bir sakatlık yaşamaz. Aynı şekilde Omar’ın yerine oynayan Linnes, Neftçi’nin sol kanadını otobana çevirdi. Diagne’nin attığı ilk golün ortasını yaptı. Yine güzel bir ortasında o top da direkten döndü. Norveçli oyuncu, karakter ve futbolcu olarak sarı-kırmızılılara yakışan bir isim ve bu sezon çok da faydalı olacak. Taylan Antalyalı orta sahada takımının yıldızı oldu.

Gaziantep karşısında olduğu gibi dün gece de sahada basmadık yer bırakmadı. Sakin, maceraya girmiyor. Mükemmel bir gelişim gösterdi. Futbolunun üzerine daha da koyacağından eminim. Marcao sezona harika başladı. Geriden oyunu başlatırken arkadaşlarına mükemmel paslar veriyor. Rakip ataklarında da daha da çabuklaşmış, çok seri hamleler yapıyor. Luyindama sakatlıktan yeni dönmesine rağmen çok büyük gayret içinde. Biraz daha risksiz oynarsa, yaptığı mücadele daha da anlam kazanacak. Sonuçta Galatasaray Neftçi Bakü’yü eledi. Eminim haftaya Hajduk Split’i de eleyip Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek.