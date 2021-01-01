Galatasaray’ın yeni sezona başladığı günlere bakın... Kaleci Muslera yoktu. Forvetler Falcao ve Diagne var ama yok... Feghouli ile Belhanda’da büyük sorunlar vardı. Emre Akbaba bir türlü toparlanamadı. Ayrıca istenen transferlerin hepsi yapılamadı.

Takımın bir de şimdi geldiği noktaya bakın.. Süper Lig’in lideri. Taylan, Avrupa’nın en iyi 6 numaralarından biri oldu. Trabzonspor maçına Oğulcan santrfor olarak çıkıyor, bir gol atıyor, bir asist yapıyor. Fatih Terim’in çok istemesine rağmen geçen sezon aldıramadığı kaptan Arda Turan, takımın futbol beyni oluyor ve arkadaşlarıyla bütünleşiyor. Takımın içine sevgiyi, saygıyı, hırsı, Galatasaraylılık ruhunu getiriyor.

Sadece onlar mı? Belhanda ile Feghouli de patlama yapıyor. Emre Taşdemir sol bekte Saracchi’yi aratmıyor ve son maça baktığımızda da Ömer Bayram’ın eski günlerine döndüğünü görebiliriz. Kalede Okan Kocuk performansıyla göz dolduruyor. Donk sanki 35 yaşında değil de 5 sene önceki futbolunu yakalıyor.

Evet, Fatih Terim sorunlarla sezona başlayan Galatasaray’ı bu hale getirdi. Çok sıkıntılar çekti, çekmeye de devam ediyor. Size şu kadarını söyleyeyim, kendisi ve yardımcıları haftada 6 gün Florya’da kalıp, bir gün evlerine gidiyor. Taraftar bugün kenetlendiyse, kulübüne bu kadar sahip çıkıyorsa bunun tek sebebi Terim’dir.

Bir kaç gün sonra ara transfer sezonu başlayacak. Hoca diyor ki, ‘Artık alacağımız futbolcuların geçmişine değil, geleceğine yatırım yapacağız...’

Buna rağmen her gün transfer haberleri çıkıyor. Diego Costa ile anlaşılmış! Onyekuru, Rodrigues, ‘Galatasaray’a gelmezsek futbolu bırakırız’ diyorlarmış! Ve işin en kötüsü bu haberlere inanan birçok taraftar olumsuz yorumlar yapıyor.

Luyindama ayrılıyormuş... Fatih Terim, ‘Diagne, Etebo ve Falcao’yu hemen gönderin’ demiş... Belhanda’yı isteyen üç tane kulüp varmış, oyuncu Galatasaray ile sözleşmesini yenilemek için çok para istemiş, Terim onun da üstünü çizmiş. Türkiye’de sanki başka kulüp yok. Bütün transfer haberleri Galatasaray üzerine yoğunlaşıyor. Tabii artık eski defterler kapandı. Hocanın ağzı bu konularda çok yandı. Şimdi ise ‘Yapacağımız transferler için bize saygılı olun’ diyor. Yani bizim ağzımızdan duymadıktan sonra hiçbir habere inanmayın demek istiyor.

Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor. Ama hocanın bundan sonraki yolunun yeni Taylanlar, Oğulcanlar, Keremler çıkarmak olduğunu duyuyorum. Galatasaray’a artık genç isimler gelecek. Gerçek bu. Taraftarın sabırlı olup, hocasına inanıp saygı göstermesi gerekir. Hiç patırtıya, gürültüye gerek yok.

Son sözüm de Kerem Aktürkoğlu için. Fatih Terim çok büyük bir yıldızı Türk futboluna kazandıracak.

Sorun hakemlerde

Futbol hatalar oyunu... Buna kimsenin itirazı yok. Sıfır hatayla maç yönetmek imkansız. Bu dünyanın her tarafında böyle. Ama hatalardan sonra hep Video Hakem Sistemi (VAR) suçlanıyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Orta hakemin yüreği, cesareti yoksa VAR’ı eleştirerek bu mesleği yapamaz.

Penaltıları, kırmızı kartları görmezden gelerek, çizgiyi geçen toplarda suçu VAR’a atarak iyi hakem olunmaz. Madem maça çıkıyorlar önce kararları kendileri verecek ya da VAR’ı iyi niyetle kullanacak. Bütün hakemlere sesleniyorum... Gençlerbirliği-Kayseri maçını Cüneyt Çakır yönetti. VAR’a danışarak dört golü iptal etti. Demek ki istedikleri zaman doğru karar verebiliyorlar.

Bu yüzden VAR’ı kimse suçlamasın. Sorun VAR’da değil hakemlerde. İsterlerse bu sistemi çok daha iyi kullanabilirler.

Abdülkadir Parmak’a üzüldüm

Trabzonspor tarihi boyunca en çok yerli oyuncuyu Türk futboluna kazandıran takımdır. Ama şimdi bakıyorum bu yerli isimler hakarete uğruyor.

Galatasaray maçında Abdülkadir Parmak da tribünden hakaretler duyunca takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletmiş.

Haklı mı? Tabii ki haklı...

Şu anda maçları kulübe yakın çok az kişi seyrediyor. Fısıldasanız statta hepsi duyuluyor. Ve Parmak’a bu hakareti yapan mutlaka tanıdık bir isimdir. Hiç yakıştıramadım.

Kayserisporlu Hasan Hüseyin Acar’ın da başına aynısı geldi. Hasan kendisine hakaret eden kişiye cevap verince sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldı ve Alanyaspor’a gitti. Hasan gerçekten çok kaliteli ve iyi bir oyuncu. Bu tür futboldan anlamayan kişilerin ya susturulması ya da bunların stada girmemesi lazım.